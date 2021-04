Tottenham – José Mourinho a de grosses ambitions pour Harry Kane

Pour José Mourinho, son attaquant Harry Kane peut réaliser une superbe fin de saison avec les Spurs mais aussi avec l'Angleterre.

Avant son déplacement à Newcastle, dimanche (15h00), à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1, José Mourinho a profité de la conférence de presse d'avant-match pour redire tout le bien qu'il pense de son attaquant vedette, Harry Kane, buteur à deux reprises avec les Three Lions lors de la trêve internationale.

« Harry Kane est un grand professionnel. Sans parler d'être talentueux ou non, il est très important qu'un joueur soit professionnel. Je suis très heureux de l'avoir et je suis heureux de le voir réussir avec son équipe nationale. C'est toujours mieux quand un joueur revient après des résultats positifs. Il est dans une bonne période, il fait du bien au club et à sa sélection. Avant la fin de cette saison, il a encore de beaux défis à relever : la League Cup, la Premier League, l'Euro et la possibilité de jouer une finale à Wembley. Je pense qu'il a de quoi être fier de lui », a déclaré le Special One.

Par ailleurs, pour ce match face aux Magpies, José Mourinho pourra compter sur le retour de l'attaquant sud-coréen Heung-min Son. Ce dernier s'était blessé à la cuisse lors du North London Derby perdu contre Arsenal (1-2) le 14 mars. « Il s'est entraîné normalement avec le groupe » a d'ailleurs précisé José Mourinho.

Avec le retour du duo Kane (17 buts et 13 passes décisives en Premier League) – Son (13 buts et 9 passes décisives), Mourinho espère pouvoir rattraper son retard sur Manchester United (2e avec 57 points) et Leicester (3e avec 56 points) puisque Tottenham est classé juste derrière eux, en embuscade (4e avec 51 points).