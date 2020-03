Tottenham, Harry Kane promet qu'il sera bientôt de retour

Le capitaine de Tottenham et de l'Angleterre, Harry Kane, dit qu'il n'est "pas très loin" d'un retour en pleine forme.

Harry Kane a révélé qu'il reprendrait l'entraînement avec ses coéquipiers de dans "deux ou trois semaines".

OFFICIEL - Les JO de Tokyo reportés "au plus tard à l'été 2021"

Le capitaine de l' et des Spurs a été écarté des terrains depuis qu'il a souffert d'une déchirure aux ischio-jambiers lors d'une défaite en à le jour du nouvel An.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Le coronavirus a depuis suspendu la saison et Kane en a profité pour faire des progrès rapides dans sa rééducation et sera de retour en pleine forme le mois prochain si la saison n'était pas suspendue en raison de la pandémie actuelle.

L'attaquant a déclaré à Spurs TV: "Je ne suis pas trop loin - j'espère normalement être de retour avec l'équipe dans deux ou trois semaines.Je suis à un bon stade, je fais à peu près tout, et maintenant il s'agit de développer ma forme physique."

"Du point de vue de la réadaptation et du point de vue personnel, je vais très bien. Je suis à une bonne étape maintenant et je travaille dur, je fais beaucoup de récupération, beaucoup de réadaptation et j'attends juste de voir ce qui se passe pour la saison", a confié le buteur des Trois Lions et des Spurs.