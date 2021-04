Tottenham - Harry Kane : "J'avais une bonne relation avec José"

L'attaquant vedette de Tottenham ne s'attendait pas au licenciement de Jose Mourinho, un entraîneur avec lequel il entretenait une bonne relation.

L'aventure en tant qu'entraîneur de Tottenham est terminée pour José Mourinho. En effet, il a été démis de ses fonctions ce lundi, 17 mois après son arrivée sur le banc des Spurs. Le club anglais l'a annoncé deux jours avant un match contre Southampton, et à peine une semaine avant une finale de League Cup face à City (dimanche, 17h30).

Le Portugais a payé sa saison 2020-21 totalement manquée, notamment marquée par une élimination surprise en huitièmes de finale de la Ligue Europa face aux Dinamo Zagreb. En Premier League, les Spurs ne sont pas au mieux, eux qui pointent à la 7ème place du championnat d'Angleterre, à deux points de West Ham, quatrième.

"On ne s'attend jamais vraiment à ce que le boss soit viré..."

Le départ de l'ancien du Real Madrid et de Chelsea s'explique notamment par la perte d'une partie de son vestiaire, lassé par ses méthodes. Néanmoins, l'attaquant Harry Kane, star des Spurs, ne semble pas être concerné, lui qui s'est dit surpris par le licenciement de José Mourinho, un entraîneur qu'il appréciait particulièrement.

"J'ai été surpris, pour être honnête. Je suis arrivé ce matin-là et j'ai dû l'apprendre cinq ou dix minutes avant que ce soit annoncé. Je reste concentré sur la finale de League Cup, à laquelle nous nous préparons. C'est le football. J'ai connu plusieurs renvois d'entraîneurs depuis que je suis joueur, mais on ne s'attend jamais vraiment à ce que le boss soit viré... J'avais une bonne relation avec José. Je lui souhaite le meilleur pour son prochain travail", a ainsi expliqué le buteur britannique pour Sky Sports.

Et la réciproque est vraie, puisque José Mourinho avait récemment loué le professionnalisme d'Harry Kane. "C'est un grand professionnel. Sans parler d'être talentueux ou non, il est très important qu'un joueur soit professionnel. Je suis très heureux de l'avoir et je suis heureux de le voir réussir avec son équipe nationale. C'est toujours mieux quand un joueur revient après des résultats positifs. Il est dans une bonne période, il fait du bien au club et à sa sélection", avait confié le Special One...