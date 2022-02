Tottenham : Conte n’envisage pas un départ

Antonio Conte s’est dit content de relever le défi qui se présente à lui avec Tottenham.

Le technicien italien 52 ans, qui avait déclaré que Tottenham avait "1 % de chances" de se qualifier pour la Ligue des champions cette saison, n'a pas peur des défis qui l'attendent chez les Spurs.

Conte a admis que sa tâche aux Spurs est "une situation totalement différente" par rapport à ses rôles précédents "en termes de perspectives, d'ambitions et de lutte pour gagner". Mais, il en faut plus pour le décourager.

« Le challenge ne m’effraie pas »

Il a déclaré dans un entretien à Sky Sports : « Tottenham a été en milieu de tableau pendant tant d'années. Mais ici, cela ne m'a pas effrayé ».

« Je suis tout à fait heureux de la façon dont nous travaillons, a-t-il poursuivi. Je pense que nous faisons beaucoup de choses mais je me rends compte en étant dans la situation que cela prendra du temps et de la patience parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, même à leur première expérience en Premier League, qui doivent grandir, acquérir de l'expérience et élever leur niveau. »

Actuellement, Tottenham n’a plus que le championnat à jouer cette saison. Et les Londoniens sont distancés dans la course au Big Four vu qu’ils accusent sept points de retard sur la 4e place.