Tottenham-Chelsea - Le défenseur Antonio Rüdiger cible de chants racistes

Le défenseur de Chelsea a été la cible de chants racistes lors du choc entre Tottenham et Chelsea remporté par les Blues de Frank Lampard.

"Des comportements racistes de la part de spectateurs perturbent la rencontre. Merci de ne pas oublier qu'il n'y a pas de place pour le racisme dans le football", pouvait-on entendre dans les travées du Hotspur Stadium ce dimanche, à la 80e minute du choc entre Tottenham et (0-2). Ce message diffusé par le speaker faisant malheureusement suite à des incidents racistes dont a été victime le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger.

"Nous sommes très inquiets et concernés par ces comportements​"

Alors que les Blues de Frank Lampard menaient par deux buts d'écart face à Tottenham (0-2), l'international allemand, visé par des chants racistes à son encontre, a aussi été la cible de jets de briquets de la part de certains supporters présents derrière les cages. Des comportements intolérables, dénoncés à l'arbitre de la rencontre en la personne d'Anthony Taylor par Cesar Azpilicueta, en présence de Dele Alli, Mason Mount et Christian Eriksen.

Au sortir de la rencontre, César Azpilicueta, capitaine de Chelsea, s'est exprimé sur le sujet au micro de Sky Sports, déterminé à lutter contre ces comportements qui dépassent très largement le simple cadre du football... "Tony (Antonio Rüdiger) est venu vers moi et m'a dit qu'il entendait des chants racistes à son égard, alors je l'ai signalé à l'arbitre. Nous sommes très inquiets et concernés par ces comportements. Dans l'ensemble, nous devons les faire cesser. J'espère que tout est clair et que nous l'éradiquerons dès que possible. C'est un problème non seulement dans le football, mais aussi dans la vie", a confié l'Espagnol, exemplaire.