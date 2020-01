Tottenham - Aucune offre pour Eriksen selon Mourinho

L'entraîneur portugais a affirmé qu'aucune offre n'avait pour l'heure été formulée pour le milieu danois, tandis qu'il souhaite un attaquant.

José Mourinho a affirmé qu'il n'était pas au courant d'une offre de l'Inter pour Christian Eriksen, lui qui est également à la recherche d'un attaquant pour compenser la longue blessure de Harry Kane.

Le milieu de terrain danois a à plusieurs reprises été annoncé proche des Nerazzuri ces derniers jours, alors que son contrat à Londres se termine en juin prochain. Les Spurs ont donc jusqu'à la fin du mois de janvier pour récupérer une indemnité de transfert sur le départ de leur joueur.

Malgré cela, le technicien portugais a assuré en conférence de presse qu'aucune offre concrète n'avait été formulée. "Vous devez demander à l'agent et à l'Inter, parce qu'il en savent plus que moi", a tout d'abord déclaré l'intéressé.

"S'ils sont confiants c'est parce qu'ils sont prêts à nous faire une offre, ce qui n'est pas encore arrivé. Quand je vois des gens parler, en particulier ceux qui ont des responsabilités, cela me surprend. Il essaie de faire de son mieux et c'est normal, jusqu'au 31 janvier, son cerveau n'est pas totalement concentré.

"C'est une conséquence normale de la situation. Je ne comprends toujours pas cet optimisme. Depuis plusieurs matches les gens disent que c'est son dernier. Eriksen jouera demain (samedi, contre )."

Dans le même temps, Mourinho a déclaré avoir besoin de faire venir un buteur pour pallier la blessure de Kane : "Est-ce qu'on a besoin d'un buteur ? Oui, si possible.

"Mais il faut que la situation soit positive pour nous, donc en ce moment nous avons des joueurs offensifs qui sont très bons. Heung-min Son, Lucas Moura, Erik Lamela, Giovani Lo Celso, Dele Alli... Ils sont bien sûr très bons, mais il nous manque cet avant-centre.

"Donc si c'est possible. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et ce n'est pas facile, mais nous essayons d'ajouter ce joueur à notre équipe."

Enfin, il s'est exprimé sur l'avenir de plusieurs joueurs prêtés, parmi lesquels Giovani Lo Celso et, plus récemment, Gedson Fernandes et l'idée de les voir rester à sur le long terme.

"J'imagine oui, je pense que c'est quelque chose qui viendra cet été. Il y a certains prêts avec l'opportunité de contrôler la situation, comme avec Gedson [Fernandes]. Il y a des prêts d'urgence et d'autres prêts où l'objectif est de contrôler l'avenir du joueur sans avoir besoin de négociations supplémentaires. Je pense que Giovani va rester avec nous."