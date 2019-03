Tottenham - Arsenal | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

Retrouvez ce qu'il faut savoir au sujet du derby entre Tottenham et Arsenal, qui vont s'affronter à Wembley en Premier League.

C'est l'affiche de la 29ème journée de Premier League. Le troisième, Tottenham, reçoit le quatrième, Arsenal, à Wembley pour un derby du nord de Londres qui s'annonce passionant.

Défaits par Burnley et Chelsea lors des deux derniers matches, les Spurs chercheront à obtenir la victoire face aux Gunners, avec un possible sentiment de revanche par rapport au match aller et le revers subi à l'Emirates (4-2).

Du côté d'Arsenal, Unai Emery espère que son équipe, qui reste sur 3 victoires de rang en championnat, sera capable de répondre présente : " Nous avons parlé de l’occasion et chaque match nous donne l’occasion de gagner trois points. Parfois, nous pouvons saisir la grande opportunité, comme demain, car il y avait 10 points de différence entre nous et les Spurs il y a deux semaines. Maintenant, c’est quatre points. Demain nous jouerons ensemble et c’est très important pour les deux équipes. C’est très différent si vous gagnez ou perdez", a-t-il indiqué en conférence de presse.

Mauricio Pochettino, lui, voit ce match comme facile à préparer pour son groupe au niveau de la motivation : "Bien sûr, se motiver pour ce type de match est un travail facile. Nous n'avons pas besoin de les motiver. Nous savons très bien ce que signifie jouer contre Arsenal. Nous savons que nous allons être très motivés et que nous aurons une équipe très motivée" , a jugé le coach des Spurs.



Match Tottenham vs Arsenal Date Samedi 2 mars 2019 Horaire 13:30

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1.

Chaîne TV française RMC Sport 1

EFFECTIFS ET COMPOS

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourrait se passer de plusieurs joueurs.

Jan Vertonghen et Harry Winks, de Tottenham, soignent des blessures à la hanche et seront évalués avant le derby de samedi.



Dele Alli (ischio-jambiers) en est aux dernières étapes de sa rééducation, tandis qu'Eric Dier (amygdalite) est en train de renforcer son conditionnement après sa maladie.

Compo probable : Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Aurier, Winks, Sissoko, Rose; Eriksen; Son, Kane

L'entraîneur d'Arsenal, Unai Emery compte lui aussi de nombeux maux au niveau physique.

Laurent Koscielny a été légèrement touché au genou contre Bournemouth, mais cela ne devrait pas l'empêcher d'entrer. Stephan Lichtsteiner a également repris l'entraînement complet, selon le club, après s'être absenté en raison d'une douleur au dos.

Ainsley Maitland-Niles a raté les trois derniers matches en raison d'une maladie, mais devrait être disponible.

Hector Bellerin, Rob Holding et Danny Welbeck sont des victimes à long terme. Par ailleurs, une décision sera prise demain au sujet de la participation ou non de Mesut Ozil selon le technicien espagnol.

Compo probable : Leno - Kolasinac, Koscielny, Sokratis, Maitland-Niles- Torreira, Xhaka, Guendouzi, Mkhitaryan - Aubameyang, Lacazette.