Tottenham-Ajax (0-1) - Sissoko, Pochettino, De Ligt et toutes les réactions

Retrouvez toutes les réactions des acteurs de la première manche entre Tottenham et l'Ajax, remportée par le club néerlandais (0-1).

Moussa Sissoko (milieu de , RMC Sport) : "L'entame de match n'a pas été bonne de notre part, on était peut-être intimidé par l'enjeu. On n'a pas joué notre football. Je suis rentré en jeu, j'ai essayé de ramener de l'impact. En 2e mi-temps ça a été mieux, on aurait pu mieux faire. C'est dommage de perdre ce match et d'encaisser ce but mais il y a encore une deuxième manche. On essayera d'aller là-bas pour décrocher la qualification. La première chose dans le football c'est l'impact surtout dans ce genre de match. Ce n'est que la première manche. Comme toute l'équipe je savais de quoi cette équipe était capable, on l'a vu face au puis la Juve. Il y a beaucoup d'insouciance et de sérénité dans cette équipe. Si on obtient la qualification là-bas, ce sera encore plus beau".

André Onana (gardien de l' , RMC Sport) : "C’est une très belle victoire. On est contents du résultat, surtout que ça n’a pas été facile. On a été meilleurs qu’eux en première période, on a eu l’opportunité de marquer et on l’a fait. En seconde période, on a souffert. Ils ont beaucoup poussé mais notre défense a fait le boulot. Je suis vraiment satisfait du travail de l’équipe. Nous sommes une équipe jeune, mais expérimentée. Il ne faut pas oublier que beaucoup de joueurs de l’effectif étaient présents pour la finale de la contre en 2017. On grandit comme joueurs, mais comme personnes aussi. Aujourd’hui, il fallait souffrir et on a su le faire. Maintenant, il faut préparer les échéances à venir, rester fidèles à notre philosophie et on verra ce qu’il se passera au match retour. Mais il ne faut pas oublier qu’on aura une grande équipe en face de nous, elle l’a prouvé aujourd’hui".

Matthijs De Ligt (défenseur de l'Ajax, BT Sport) : "On est très contents, mais ce n’est que le match aller. Ce soir, c’était très difficile contre une belle équipe de Tottenham, il a fallu beaucoup défendre mais on a surtout réussi à marquer, et on sait que ce but à l’extérieur sera très important pour la qualification. Ce qu’on peut regretter aussi, c’est cette frappe de Neres qui finit sur le poteau. Un deuxième but aurait pu nous mettre dans d’encore meilleures conditions avant le match retour".

Mauricio Pochettino (entraîneur de Tottenham, BT Sport) : "Evidemment à l'issue du match je concède que l'on a fait des erreurs, après on n'avait pas non plus beaucoup de possibilités. Je suis triste de ce résultat, avec d'autres joueurs on aurait pu avoir un autre système mais j'accepte la situation telle qu'elle est. On a eu un manque d'agressivité en début de match. C'est le genre de but qu'on ne doit pas prendre. Le plus important c'est de voir qu'on a bien su réagir en deuxième mi-temps. L'Ajax a un petit avantage mais ça reste ouvert".

Christian Eriksen (milieu de terrain de Tottenham, BT Sport) : "On était en dessous de notre niveau habituel, ce n’était pas notre meilleur match. Pendant les 20 premières minutes, on n’a fait que les regarder. On se doit de montrer un autre visage au retour. On les a rendus meilleurs. C’est une bonne équipe, mais on les a aidés. C’est notre faute, et nous avons mieux joué en seconde période. Au début, ce n’était pas un problème de système, mais l’entrée de Sissoko nous a fait du bien. Pour autant, ce n’était pas non plus le niveau qu’on se doit d’afficher. Personne ne voulait que la première période se passe comme ça. (À propos des absences de Kane, blessé, et Son, suspendu) Il faut arrêter de parler des absents. En demi-finales de Ligue des Champions, on se fout de qui joue ou pas, il faut simplement faire face. On peut même s’estimer heureux qu’ils frappent le poteau à la fin, on peut encore retourner la situation au retour à Amsterdam".