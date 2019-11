Torino-Juventus 0-1, De Ligt offre le derby à la Juve

Matthijs De Ligt se souviendra longtemps de son premier derby avec la Juve. L’ancien joueur de l’ a connu une soirée riche en émotions. Il a scoré d’une jolie volée l’unique but du match et ce alors qu’il n’est pas passé loin de causer un but aux siens en première période.

20 & 82 - Only 4 players are younger than Matthijs de Ligt (20 years & 82 days) among the goalscorers in the Turin's derby: Borel, Nicolè, Menti & Gabetto (he his the youngest since Nicolè in 1959). Star. #TorinoJuventus