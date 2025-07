Toni Kroos règle ses comptes

Cela fait plus d'un an que Toni Kroos a pris sa retraite, mettant fin à une carrière sensationnelle au sommet du football – et à 10 ans passés au Real Madrid.

La décision du joueur de 35 ans a été fortement remise en question à l'époque, mais il continue de s'y tenir.

Et dans une interview accordée à El Pais, Kroos s'est confié sur les raisons qui l'ont poussé à prendre sa retraite l'été dernier, malgré une saison individuelle exceptionnelle.

« J'ai passé plusieurs mois à y réfléchir, je veux dire, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant soudainement : « Tu dois prendre ta retraite ! » Non, j'ai mûri cette décision très, très longtemps. L'année précédente, j'avais déjà pensé à prendre ma retraite, mais j'avais finalement décidé de renouveler mon contrat pour une année supplémentaire avec le Real Madrid, qui avait beaucoup insisté. Mais cela n'a pas changé mon idée, qui était toujours de prendre ma retraite comme ça, et heureusement, j'ai réussi.

« Je voulais prendre ma retraite à un très haut niveau. Je pense qu'il est difficile de faire mieux que ce que j'ai fait lors de ma dernière saison avec le Real Madrid. Je suis parti après avoir remporté la Liga et la Ligue des champions. Au revoir.

« Le mieux, c'est de partir au sommet. On part avec un sentiment formidable parce que c'est nous qui avons pris la décision, plutôt que de réagir à une mise sur la touche parce que je n'étais plus aussi bon ou parce que je n'étais plus aussi important pour l'équipe qu'auparavant... J'ai préféré partir de moi-même. Je voulais éviter tout cela. Ni mon entraîneur, ni ma famille, ni mon corps n'allaient me dire quand prendre ma retraite. »

Le Real Madrid a été durement touché par la retraite de Kroos

Kroos a toujours affirmé que sa décision de prendre sa retraite l'été dernier était la bonne pour lui, mais elle a eu un impact très négatif sur le Real Madrid, comme il l'a lui-même reconnu ces derniers mois. Les Merengues ont eu du mal à combler son absence pendant la saison 2024-25, ce qui les a finalement empêchés de remporter un titre majeur.