Toni Kroos recadre les détracteurs d’Antonio Rüdiger : "S'il avait tué..."

Real Madrid vs Celta Vigo

Critiqué de toutes parts après un dérapage, Rüdiger peut compter sur un soutien de poids. Toni Kroos sort du silence et interpelle.

Le geste d’Antonio Rüdiger, qui a lancé des sacs de glace vers l’arbitre lors de la finale de Coupe du Roi, a déclenché une vague d’indignation en Espagne comme en Allemagne. Mais dans cette tempête médiatique, une voix respectée s’élève pour appeler au calme : celle de Toni Kroos.

Toni Kroos prend la défense de son ex-coéquipier

Suspendu en raison de son comportement polémique depuis le banc du Real Madrid, Rüdiger est au cœur d’un tollé. Si la presse ne lui laisse aucun répit, et que des anciens comme Lothar Matthäus ou Dietmar Hamann réclament une sanction exemplaire, l’ex-milieu de terrain du Real Madrid et de la Mannschaft, Toni Kroos, prend le contre-pied en attendant le verdict des instances espagnoles, qui pourraient prononcer entre 4 et 12 matchs de suspension.

Intervenu lors d’un événement organisé par l’Icon League à Düsseldorf, Toni Kroos a nuancé le débat : « Il sera puni, il sera jugé par les instances. Mais nous ne devons pas non plus agir comme s’il avait tué quelqu’un », a-t-il lancé, avant de poursuivre. « Il faut faire attention à ne pas toujours se laisser porter par le courant », a-t-il ajouté, plaidant pour une sanction juste, mais sans excès.

L'article continue ci-dessous

Rappelons que Rüdiger vient tout juste de subir une intervention au genou gauche ce mardi. Le défenseur allemand devrait manquer environ deux mois de compétition, ce qui compromet sa présence à la Coupe du monde des clubs.