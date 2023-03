Ce n'est pas la première fois que l'Allemand donne son avis sur ce qu'il doit porter au travail.

Si le maillot domicile 2019/20, son préféré, l'a envoyé dans une folle frénésie de beauté, l'édition de cette saison lui fait s'arracher les cheveux. La raison de sa colère est assez simple : Kroos n'aime pas les maillots de football avec un col et il n'a pas gardé ses sentiments à ce sujet pour lui, lançant plutôt un message à la marque aux trois bandes dans le dernier épisode de son podcast Einfach mal luppen.

Kroos étale ses préférences

"Cette saison, nous avons un col sur le maillot. Un polo n'est pas un maillot de football", a déclaré l'Allemand. "Cela s'adresse à toutes les marques : C'est un tas de conneries ! Les cols sur les maillots de football ne sont pas bons, ils sont inconfortables et pas agréables. Et puis vous avez des boutons en haut. Il ne leur reste plus qu'à en ajouter quelques-uns et à jouer avec un vrai maillot, non ? Ce n'est pas agréable !"

S'il y a un maillot qu'il aime, c'est l'édition maison du maillot 2019/20 qui avait des bandes dorées le long des épaules ; Kroos les garde encore chez lui. "C'est, de loin, le plus beau maillot dans lequel j'ai joué", a-t-il déclaré. "La vérité, c'est que pendant l'année, je me suis dit : nous devons gagner quelque chose là-dedans. Si nous ne le faisons pas, c'est une honte et un manque de respect pour le maillot. Dieu merci, nous avons fini par remporter le championnat cette année-là. Parfois, je n'avais même pas envie de me changer. Je voulais le ramener à la maison, même si j'en avais déjà 60, parce que je savais qu'à un moment donné, ils allaient me le retirer."