Une star du Real s'en prend à Vinicius pour ses "gamineries"

Predrag Mijatovic a demandé à Vinicius d'arrêter les "gamineries", après que le Brésilien a échappé à un rouge lors du match contre le RB Leipzig.

Le Brésilien a marqué le but de la victoire d'une superbe finition, mais tout le monde n'a parlé après le match que de la chance qu'il avait eue de ne pas laisser son équipe réduite à dix juste avant le but. Dans l'ensemble, la performance des Blancos a été médiocre, puisqu'ils se sont qualifiés pour le tour suivant 2-1 sur l'ensemble des deux matches contre l'équipe allemande, qui a tiré 34 fois au but sur l'ensemble des deux matches. Mijatovic a déclaré que la meilleure approche était de faire table rase du passé.

"La seule chose à laquelle nous pouvons nous raccrocher est la qualification, le reste, il vaut mieux tout effacer. Même l'analyse de ce match ne peut rien apporter de positif". Si à aucun moment Mijatovic n'a sombré dans l'hystérie que certains commentateurs ont en Espagne, il a été clair sur le fait que Vinicius devait corriger son attitude.

"Le maillot du Real Madrid ne tolère pas ce type de comportement, peut-être que celui d'une autre équipe le tolère, peut-être que dans une autre équipe on dit OK, mais pas au Real Madrid", a déclaré Mijatovic à la Cadena SER. "Vinicius doit trouver le moyen de se calmer. Sinon, il ne deviendra jamais un joueur légendaire, malgré tout le bien qu'il fait en termes de football. Vinicius est un joueur imprévisible, ce qui est bien, mais le problème est qu'il est imprévisible pour ses propres coéquipiers".

Mijatovic perd patience

"Vous voyez ses coéquipiers l'entraîner en essayant de le calmer, comme s'ils parlaient à un enfant. Ils vous disent aussi [au sein du club], sans demander, qu'il doit changer d'attitude parce qu'il irrite les adversaires et même ses propres coéquipiers."

Vinicius a lui-même abordé ce sujet par le passé, déclarant qu'il voulait avoir plus de sang-froid, tandis que Carlo Ancelotti a également demandé à plusieurs reprises à son attaquant vedette de limiter ses débordements. Le comportement de Vinicius était moins sujet à de tels épisodes lorsqu'il est arrivé à l'adolescence, même s'il est compréhensible qu'il ait appris à se hérisser face à un défi, compte tenu des abus raciaux dont il a été victime au cours des dernières années.