Toni Kroos drague une pépite allemande pour le Real Madrid

Le milieu de terrain allemand, Toni Kroos, a envoyé un message à un jeune compatriote qu’il aimerait voir au Real Madrid.

Arrivé en 2014 en provenance du Bayern Munich, Toni Kroos est devenu, depuis, une légende du Real Madrid. Fort de ses 20 titres dont 4 Ligues des Champions avec le club madrilène, l’Allemand est respecté par tous ses coéquipiers. Connu pour son franc-parler, Toni Kroos ne se prive pas de donner son avis sur des actualités en rapport avec le Real Madrid. Le dernier en date, c’est son appel du pied à l’endroit de Florian Wirtz.

Florian Wirtz très convoité

Joueur du Bayer Lerverkusen, Florian Wirtz (20 ans) est la nouvelle attraction de la Bundesliga. Avec 6 buts et 10 passes décisives confondues, l’international allemand attire le regard sur lui. Les grands clubs de l’Europe sont même déjà sur sa piste. À en croire les informations de Dario AS, Florian Wirtz devrait coûter pas moins de 85 millions d’euros au club qui va l’arracher au Bayer Leverkusen. Par ailleurs, Toni Kroos, pense connaître le club idéal pour son jeune compatriote.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Toni Kroos invite Wirtz au Real Madrid

Toni Kroos aimerait voir Florian Wirtz au Real Madrid et il ne le cache pas. Selon le champion du monde 2014, le jeune milieu de terrain polyvalent (il peut aussi évoluer comme ailier), pourrait s’éclater en Espagne sous la tunique madrilène. « Quels sont les joueurs qui ont le potentiel pour jouer au Real Madrid ? Je devrais avoir une vision plus globale, mais je pense à Florian Wirtz. Je pense qu’il pourrait faire l’affaire », a déclaré Toni Kroos. En attendant que le Real Madrid face une offre concrète au Bayer Leverkusen, Florian Wirtz continue de faire les beaux jours du club allemand. Leader de Bundesliga après 11 journées, le Bayer (31 pts) est un sérieux prétendant au titre en fin de saison et Xabi Alonso aura besoin de compter sur son jeune milieu de terrain.