Toni Kroos cash sur l'Arabie saoudite

La star du Real Madrid, Toni Kroos, n'a jamais eu la moindre chance d'arriver en Arabie Saoudite

Ses critiques virulentes des violations des droits de l'homme dans ce pays l'ont rendu encore plus improbable. Lors de la Supercoupe d'Espagne cette saison, il a été sifflé à chacun de ses gestes, mais il n'a jamais montré le moindre signe d'assouplissement.

S'adressant à la Cadena SER, Kroos a expliqué qu'à un certain niveau, il aimait le rôle du talon, et qu'il avait donc joué un rôle déterminant dans les victoires du Real Madrid contre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone.

L'article continue ci-dessous

« Ils m'aiment un peu moins là-bas. Les sifflets vont-ils me manquer ? J'aimais aussi un peu ça (rires). Non, non. Ce qui va me manquer, c'est le football, le jeu. J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière dans ce club. Je suis heureux de le faire.

Lorsque Gabri Veiga, l'ancienne star du Celta Vigo, a rejoint Al-Ahli pour 35 millions d'euros, Kroos a commenté un post en disant que c'était embarrassant. Cependant, les insultes ne l'ont pas perturbé non plus.

« Cela ne m'a pas dérangé du tout. Chacun a son opinion et la mienne n'a pas changé. Pour moi, ce n'est pas un pays où je me vois jouer pour différentes raisons que j'ai déjà expliquées auparavant. Ni jouer, ni vivre. Encore moins vivre (rires) ».

Kroos a annoncé sa retraite prochaine sur son podcast Einfach mal Luppen, et n'a jamais eu peur d'exprimer ses opinions. Le joueur de 34 ans n'a pas la réputation de susciter la controverse, mais il n'hésite pas à défendre ses idées.