Tite annonce son départ de la sélection brésilienne

Le sélectionneur du Brésil, Tite, a confirmé qu'il quittera son poste après la Coupe du monde du Qatar, à la fin de l'année.

Tite obsédé par la Coupe du Monde

Tite est en charge de l'équipe nationale du Brésil depuis 2016 et la Coupe du monde 2022 sera sa deuxième. "J’irais jusqu’à la fin de la Coupe du monde", a-t-il déclaré à la chaîne brésilienne SporTV.

"Je n'ai aucune raison de mentir ici. J'ai tout gagné dans ma carrière, la seule chose qui manque est la Coupe du monde", a-t-il poursuivi, affichant ainsi nettement ses ambitions.

Lors du précédent Mondial, le Brésil a atteint les quarts de finale de l’épreuve, où il a été éliminé par la Belgique. Le Brésil de Tite a connu plus de succès en Copa America. Ce dernier a mené son pays à son neuvième titre continental en 2019, une victoire importante à plus du titre puisqu'elle est intervenue sur le sol national. Lors de l’édition suivante, les Auriverde ont été battus en finale par l’Argentine (0-1).

Les quintuples champions du monde se sont par ailleurs aisément qualifiés pour la Coupe du monde 2022. Ils ont même été parmi les premières nations à assurer leur place en phase finale en battant la Colombie 1-0 en novembre dernier.

Ils ont gagné 12 de ses 15 matches et ont fait match nul à trois reprises. Neymar et ses coéquipiers doivent encore affronter l'Argentine, le Chili et la Bolivie.