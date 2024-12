Tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France : Le PSG, l'OL et l'OM connaissent leurs adversaires

Le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France a été effectué ce lundi. Les clubs de l'élite connaissent leurs opposants.

Après le déroulement du 8e tour de la compétition durant le week-end dernier, on a procédé ce lundi au tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France. Celui qui voit l'entrée en lice des 18 formations de l'élite. C'est le diffuseur principal de l'épreuve, en l'occurrence BeIN Sports, qui a organisé cet évènement. En présence notamment de l'ancien lauréat Javier Pastore.

Un début de parcours abordable pour le PSG et l'OM

Le PSG, tenant du titre, ainsi que les autres gros bras de la Ligue 1, tels que l'OM, Monaco ou Lyon, sont désormais fixés sur les adversaires qu'ils auront à affronter pour leurs débuts dans la compétition. Le sort a été plus clément avec eux.

Comme chaque année, il y aura quelques oppositions entre clubs de première division dès ces 32es de finale. Des affiches alléchantes à suivre juste avant les fêtes de fin d'année. On remarquera aussi que cinq formations de Ligue 2 sont déjà passées à la trappe.

L'article continue ci-dessous

GOAL AR / Getty

Des 32es de finale de Coupe de France très alléchants

A noter qu'il y a six petits poucets dans cette épreuve et qui appartiennent à Régional 1. Les derniers rescapés de l'étage d'en-dessous ont été sortis au tour précédent. Ces six équipes auront fort à faire pour poursuivre leur parcours dans la Dame Coupe.

Les 32es de finale de la Coupe de France se tiendront le week-end du 20 au 22 décembre prochains.

Le programme des 32es de finale de la Coupe de France

A venir