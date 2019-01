Tim Howard prendra sa retraite en 2019

L'ancien gardien d'Everton a annoncé que cette saison de MLS serait la dernière de sa carrière. Il raccrochera donc les gants fin 2019.

Le gardien américain, Tim Howard, a annoncé qu'il prendrait sa retraite après la saison 2019 de la MLS. Passé par Everton mais aussi Manchester United, l'international américain a connu une belle carrière et a même disputé la Coupe du monde pour les Etats-Unis. Aujourd'hui âgé de 39 ans, Tim Howard s'est rendu sur les réseaux sociaux ce mardi pour annoncer que la saison 2019 avec les Colorado Rapids sera la dernière de sa carrière professionnelle.

"Je suis impatient de commencer la saison 2019 de la MLS, car ce sera ma DERNIÈRE. Il y aura beaucoup de temps pour les sentiments plus tard. Pour l'instant, je vais profiter de chaque minute. Et comme je l’ai toujours fait, être compétitif à fond et aider les Rapids dans le seul but de gagner", a indiqué Tim Howard sur son compte Twitter ce mardi.

Le taulier d'Everton

Tim Howard a remporté le titre de gardien de l’année en 2001 avec les MetroStars de New York et du New Jersey, désormais connus sous le nom des Red Bulls. Son succès en MLS a attiré l'attention du géant de la Premier League, Manchester United, et à l'été 2003, Tim Howard a fait le grand sautversà Old Trafford. Cependant, il n’a pas réussi à s'imposer chez les Red Devils et a fini par se rendre à Everton à l’été 2006.

C'est à Goodison Park que Howard trouvera un véritable foyer en Premier League, puisqu'il a joué pour Everton pendant 10 ans. Tim Howard a été le portier n°1 incontesté du club pendant une longue période. Au cours de son passage à Everton, Howard a également connu beaucoup de succès avec son équipe nationale et a disputé la Coupe du monde 2010 et 2014, et a pris part au parcours jusqu'en finale de la Coupe des Confédérations 2009.

Le gardien de but est revenu à la MLS à l’été 2016, rejoignant les Colorado Rapids et devenant le capitaine du club. Cette saison-là, il a aidé les Rapids à vaincre le LA Galaxy lors d’une séance de tirs au but et à se qualifier pour la finale de la Conférence de l’Ouest. Il va désormais tourner une longue page de sa vie et mettre fin à une carrière de plus de vingt ans.