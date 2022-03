Thomas Tuchel jure fidélité à Chelsea

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a assuré qu’il continuera dans ses fonctions jusqu’à la fin de la saison et ce peu importe ce qui se passe avec la propriété du club. Une promesse qu’il a faite après le succès glané contre Newcastle dimanche.

« On vit au jour le jour »

Il a déclaré aux journalistes en conférence de presse : "Il n'y a aucun doute sur le fait que je reste jusqu'à la fin de la saison. Nous devons simplement attendre jour après jour car tout peut changer. Le club est à vendre mais j'espère que cela se fera. Donc au jour le jour, ce qui est une bonne façon de vivre sa vie ».

L’ancien coach du PSG a ensuite rappelé à quel point il était attristé par ce qui se passe actuellement du côté de Stamford Bridge : « Il y a des circonstances que nous ne pouvons pas influencer mais cela nous donne la liberté de nous concentrer sur les choses que nous pouvons influencer. L'accent est mis sur l'équipe première, nos joueurs et moi. Mais Chelsea est bien plus qu’une équipe de pros. C'est un club énorme avec une énorme tradition et il y a des centaines d'employés, il n'y a pas que les joueurs, et il est important que nous montrions l'esprit et que nous leur donnions la distraction. »

L'article continue ci-dessous

Tuchel prêt aller à Lille par n’importe quel moyen

Mercredi, Chelsea est censé se déplacer à Lille pour le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. Tuchel a fait savoir que le voyage aura bien lieu, quels que soient les moyens utilisés. « Selon les dernières informations que j’ai c’est que nous avons un vol, que nous pouvons aller en avion et revenir en avion. Sinon on va en train, sinon on va en bus – sinon je roulerai dans un sept places ! ».

L’assistance a éclaté en rires, mais Tuchel a affirmé qu’il ne rigolait pas. « Je le ferai. Notez mes paroles que je ferai; j'y arriverai. Si vous m'aviez demandé il y a 20 ou 30 ans si je participerais à un match de Ligue des champions sur la touche et ce que j'étais prêt à faire, j'aurais dit d'accord, que dois-je faire ? Et pourquoi cela devrait-il changer. Je serai là, nous serons là. Bien sûr, au niveau de l'organisation, il y a des négociations en cours et des pourparlers, mais cela ne m'influence pas. Nous avons des gars brillants qui organisent les voyages, et nous avons dans chaque département des personnes tellement engagées que pour le moment, les choses semblent normales ».