Thomas Tuchel évoque le vestiaire du Paris Saint-Germain

Ce lundi, Thomas Tuchel a mentionné le vestiaire du PSG lorsqu'il y entraînait, un vestiaire qu'il juge "spécial".

Alors qu'il vient d'effectuer ses premiers pas en tant qu'entraîneur du Bayern Munich en s'imposant 4-2 face au rival Dortmund, Thomas Tuchel commence à avoir une bonne expériences dans des clubs de haut niveau européen. Passé par Mayence, le Borussia Dortmund, le PSG et Chelsea, le technicien allemand a matière à comparer en termes d'expérience de coaching.

Tuchel évoque un vestiaire "spécial" à Paris

L'entraîneur de 49 ans a d'ailleurs été interrogé en conférence de presse ce lundi sur la difficulté à gérer des stars au sein d'un vestiaire, et il s'est largement attardé sur le cas du PSG, sans forcément le critiquer, reconnaissant simplement qu'il était "spécial". "Il n’y a pas de secret pour gérer des stars. Chaque club a son propre ADN, c’était spécial à Paris. C’est différent en Angleterre et en Allemagne, c'est donc difficile de comparer. La culture de Chelsea et du Bayern est assez similaire. Il s’agit avant tout de gagner. Ce sont des clubs forts qui fixent les règles, cela forge le caractère. C’est vrai que les choses étaient un peu différentes à Paris. C’est une culture un peu différente dans le pays, mais ce n’est ni mieux ni moins bien. Le plus important, c’est que j’aime mon équipe. C’était génial d’être sur le terrain avec de telles personnalités. Un vestiaire est une entité sensible", a expliqué l'ancien entraîneur parisien.

Après avoir bien débuté son aventure et permis au Bayern de reprendre la tête de la Bundesliga, Tuchel et ses hommes recevront Fribourg en quart de finale de Coupe d'Allemagne ce mardi, l'occasion pour lui de se rapprocher de son premier trophée avec sa nouvelle équipe.