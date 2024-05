Thomas Tuchel, c'est terminé

Thomas Tuchel a fait trembler le Bayern Munich en réaffirmant qu'il quitterait le club cet été, malgré les appels de Harry Kane.

L'ancien entraîneur de Chelsea et du Paris Saint-Germain a révélé en février qu'il avait l'intention de quitter un poste important dans le football allemand. Le Bayern a perdu le titre de champion d'Allemagne au profit du Bayer Leverkusen, tout en subissant les affres de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, et terminera donc la saison 2023-24 les mains vides.

Le Bayern Munich, qui a du mal à trouver un successeur à Tuchel, a confirmé son départ. Tuchel a déclaré, avant la fin de la saison à Hoffenheim samedi, qu'il s'agissait de sa dernière conférence de presse au Bayern : « C'est ma dernière conférence de presse à la Sabener Strasse. Il y a eu des discussions, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord, donc la décision de février est toujours valable ».

Des personnalités du Bayern, dont l'attaquant international anglais Kane et les vainqueurs de la Coupe du monde Thomas Muller et Manuel Neuer, auraient exhorté Tuchel à rester à son poste actuel. Le technicien de 50 ans s'apprête à quitter le club après son 61e match à la tête de l'équipe.

Le Bayern a été associé à un certain nombre de successeurs potentiels de Tuchel, dont Zinedine Zidane et Ralf Rangnick, mais n'a pu parvenir à un accord avec aucun d'entre eux et devra maintenant accélérer sa recherche d'un entraîneur ayant les qualifications nécessaires pour diriger le club en 2024-25 et au-delà.