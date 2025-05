Thomas Muller dévoile sa prochaine destination, le choix surprenant

Thomas Müller a admis se renseigner en MLS, la légende allemande s'apprêtant à quitter le Bayern Munich cet été.

Après avoir remporté son 13e titre de Bundesliga face au Borussia Mönchengladbach, la suite de l'aventure de Müller reste incertaine, même s'il garde ses options ouvertes et que les discussions sont en cours. L'attaquant représentera le Bayern lors de la prochaine Coupe du Monde des Clubs en juin, mais n'a pas encore finalisé de contrat avec un nouveau club.

S'exprimant ouvertement sur son avenir incertain auprès de Sky Sport, Muller a déclaré : « Je ne sais pas encore. Il n'y a rien de concret pour le moment, mais j'ai bien sûr des idées. On garde le suspense. Je pense que les prochaines semaines nous le diront. Il reste la Coupe du Monde des Clubs qui approche, et ce sera une expérience passionnante. Bien sûr, je me renseigne aussi aux États-Unis. Je n'ai pas encore de stratégie précise. Je n'ai jamais été du genre à dire : "C'est ma seule idée et on la fera". Je suis volontairement très ouvert d'esprit... Je compte, une fois que j'aurai arrêté de jouer au football, essayer de sentir s'il me manque quelque chose et ce qui me manque. Il n'y a pas un seul souhait ni un seul rêve. On verra bien. »

Parmi les clubs de MLS qui seraient en lice, le Los Angeles FC serait en bonne position pour obtenir la signature de Muller. Son partenariat de longue date avec le Bayern les place dans une position favorable, et le club allemand travaille actuellement en coulisses pour faciliter une éventuelle transition. Jochen Sauer, qui dirige le centre de formation du Bayern et Red&Gold Football, une coentreprise avec le LAFC, mène les efforts pour concrétiser le transfert potentiel de Muller en Californie.

L'article continue ci-dessous

Si l'intérêt du LAFC est manifeste, s'attacher les services de Muller est plus complexe en raison des règles de transfert spécifiques à la MLS. Cincinnati détient actuellement les « droits de découverte » concernant Muller, un mécanisme utilisé en MLS qui permet à un club de négocier en premier avec des joueurs étrangers avant que d'autres ne puissent faire une offre.

Cincinnati aurait donc droit à une compensation si Muller décidait de rejoindre une autre équipe de MLS. Néanmoins, l'attaquant vétéran aurait décliné toute offre de Cincinnati, ce qui entretient les espoirs du LAFC.