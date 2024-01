Thionville - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Serait-ce la bonne année pour l’OM en Coupe de France ? La saison dernière, les Phocéens se voyaient bien renouer avec le sacre dans cette épreuve au bout de trente ans d’attente. Mais, Annecy est passé par là et ils ont vécu une cruelle désillusion. Cette année, avec un projet de jeu différent, ils espèrent avoir une nouvelle chance de conquérir la Dame Coupe.

L’OM n’a pas le droit à l’erreur

Pour leurs débuts dans l’épreuve, les Olympiens se voient proposer un adversaire à leur portée, en l’occurrence Thionville (N3). Méfiance quand même ! Marseille est connu pour sa capacité à se prendre les pieds dans le tapis face à des équipes de division inférieure depuis le désastre contre Carquefou.

Il serait quand même étonnant de voir la bande à Gattuso chuter lors de cette rencontre. Sa fin d’année 2023 augure plutôt un résultat positif. Certes, il y aura sept absents en raison de la CAN mais l’effectif phocéen est suffisamment riche en qualités pour bien négocier cette empoignade.

C’est un mois très chargé qui attend les Marseillais. Il ne serait pas surprenant de voir leur coach faire tourner et donner du temps de jeu à des éléments qui n’ont pas trop joué jusque-là. En même temps, au vu des absences, il est aussi obligé de s’appuyer sur des solutions internes. Plusieurs jeunes pourraient donc être appelés à se mettre en évidence en terre lorraine. A eux de ne pas décevoir.

Horaire et lieu du match

Dimanche 7 janvier, à 14h30

A Metz, Stade Saint-Symphorien

Thionville (N3) - Marseille

Le onze probable de l’OM contre Thionville :

Thionville : Ferino; Gourichy, Habbas, Sylla, Jacquel; Collet, De Taddeo, Bourgeois, Groune; Borger, Poinsignon.

Marseille : Ruben Blanco – Gigot, Balerdi, Meité – Clauss, Kondogbia, Veretout, Lodi – Vitinha, Aubameyang, Mughe.

Sur quelle chaine suivre le match Thionville – Marseille

Le match entre Thionville et l’OM sera à suivre ce dimanche à partir de 14h30 sur la chaine BeIn Sports et France 3 Regions. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via BeIn Connect ou MyCanal.