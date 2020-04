Thierry Henry se confie sur son confinement à Montréal : "Je dois nettoyer toutes les deux minutes !"

Le nouvel entraîneur de l'Impact Montréal s'est confié sur sa situation, alors qu'il attend que la saison de MLS puisse reprendre.

Dès l'instant où Thierry Henry a percé sur la scène mondiale avec , il était clair qu'il possédait un désir unique d'être grand. Il n'y avait pas d'acceptation du "assez bien", pas de satisfaction qui vient avec un travail bien fait. Il y avait un désir intérieur d'être meilleur que chaque personne qui se trouvait devant lui, quoi qu'il en coûte.

Dans les années qui ont suivi son émergence en tant que véritable grand du jeu moderne, ce désir n'a pas faibli. De Londres à Barcelone et à New York, cette persistance a défini sa carrière de joueur. Sa carrière d'entraîneur a connu un début difficile avec son passage à , mais la volonté d'Henry de revenir au sein de l' a montré que la compétitivité et la persévérance n'ont pas encore diminué.

Mais pour la première fois depuis longtemps, Henry n'a pas d'exutoire naturel pour la concurrence, cette forme d'expression. Avec le coronavirus qui fait des ravages partout dans le monde, il n'y a pas de grand match sur l'agenda d'Henry et aucun adversaire à préparer. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la compétitivité d'Henry doit passer au second plan et revenir à la normale, au banal. Et le banal est peut-être la seule chose qu'Henry n'est pas très doué pour gérer.

"Je me réveille, je fais de l'exercice, je cuisine, je me détends un peu, je retourne faire du sport. Parfois, je regarde des matchs que j'ai vus. Parfois, je me détends un peu. Je cuisine encore la nuit", a déclaré Henry à propos de son mode de vie actuel, qui le voit isolé de ses amis, de sa famille, des joueurs et des entraîneurs.

"Une chose que j'ai remarquée, c'est qu'il semble que vous devez nettoyer la maison toutes les deux minutes. D'habitude, vous n'êtes pas à la maison, donc vous ne cuisinez pas beaucoup, donc vous devez toujours faire la vaisselle et nettoyer la maison. À part cela, j'essaie de prendre soin de moi, évidemment, et d'être en forme. Je n'ai pas fait ça pendant très longtemps, mais oui, c'est ça."

Pour Henry, l'arrêt lié au Covid-19 l'a mis dans une situation plus difficile que la plupart des autres. Quelques mois seulement après son arrivée à Montréal, Henry était encore en train de s'installer. Lorsque la pandémie a frappé et que les entreprises ont commencé à fermer, Henry est resté comme l'un des deux seuls invités à l'hôtel Ritz-Carlton au centre-ville de Montréal aux côtés du défenseur Lewis Binks. Sa famille, quant à elle, reste en .

Le vainqueur de la 1998 insiste sur le fait que sa famille va bien et qu'il garde un œil sur la place de la France dans ce "problème mondial". En conséquence, il fait ce que pratiquement tout le monde fait en ce moment. Il attend et attend, surveillant les mises à jour du Premier ministre tout en restant connecté avec ses amis et sa famille de toutes les manières possibles.

Alors qu'il venait de commencer à travailler avec l'Impact, Henry commençait à marquer l'équipe de son empreinte. L'équipe avait commencé la saison en battant la puissance costaricaine Saprissa en huitième de finale de la de la CONCACAF, avant d'obtenir quatre points lors de ses deux premiers matches en . Une défaite contre l'équipe hondurienne Olimpia en quart de finale de la CCL a sans aucun doute laissé Henry frustré et, avec des matches annulés indéfiniment, il n'y aura pas de chance de rectifier cela de sitôt.

De plus, l'interruption retire à Henry sa phase d'adaptation, car il commençait tout juste à élaborer sa vision pour l'équipe.

"Nous avons eu environ un mois et demi pour nous préparer, changer de tactique, changer un peu le cerveau qu'ils avaient avant. Non seulement l'entraîneur est différent de celui d'avant, mais l'entraîneur précédent leur a demandé de jouer comme il aimait, et il faut les changer pour jouer comme on aime", dit-il.

"Cela prend du temps. Cela prend beaucoup de temps. Je mentionne toujours Jürgen Klopp. Il lui a fallu trois ans et demi pour faire ce qu'il fait avec . Ça ne se passe pas comme ça. On arrivait donc à quelque chose. C'était au début. Ne nous emportons pas. Les gars commençaient à comprendre ce que nous voulions et comment nous voulions jouer, l'intensité, l'unité et le combat que nous voulions mettre dans les matchs... mais ensuite il faut arrêter."

Et, comme tous les entraîneurs, Henry fait de son mieux avec ce que les circonstances lui donnent. Il est en contact régulier avec les joueurs et les entraîneurs car il essaie de travailler virtuellement dans un sport défini par le contact de personne à personne et l'émotion. Il travaille en étroite collaboration avec son équipe pour formuler un plan et avec ses joueurs pour aider à créer le lien nécessaire pour atteindre le niveau du Liverpool de Klopp - ou de toute autre équipe ayant réalisé quelque chose dans ce sport.

Mais il y a certaines choses qu'Henry ne peut pas faire, certains éléments qu'il ne peut pas contrôler. Malgré tous ses efforts, il ne peut pas faire revenir le jeu plus vite et il ne peut pas s'assurer que ses joueurs sont aussi constants que lui dans leur préparation. Pour l'instant, tout ce qu'il peut faire, c'est attendre, espérer et avoir confiance.

"C'est le fait de ne pas savoir quand nous allons revenir, a-t-il déclaré. C'est un peu entre parenthèses, 'ne pas savoir'. En dehors de cela, il faut juste être prêt pour le moment.

"On peut parler du fait que la motivation n'est pas toujours facile. Elle peut être facile pour moi. Je vois ça comme une chose facile si vous êtes un concurrent. Vous devez évidemment vous entraîner et travailler dur et être prêt à faire face à tout ce qui peut vous arriver. Mais parfois, je suppose qu'il n'est pas toujours facile de savoir 'quand' vous allez revenir. Un concurrent aimerait savoir quand il va concourir."

Avant d'ajouter : "Les joueurs ? Vous devez leur faire confiance, leur donner des informations, leur donner les exercices qu'ils doivent faire. Et quand ils reviendront, si vous êtes un champion et que vous êtes un compétiteur, vous reviendrez en forme parce que c'est ce qui vous motive et c'est comme ça que vous devez être à la fin de la journée."

Henry a tout le temps du monde en ce moment. Il a du temps pour le banal, le nettoyage, l'attente. Mais comme les matchs sont reportés et que les activités ménagères ne lui prennent pas beaucoup de temps, il doit trouver un moyen d'occuper ce temps enfermé à l'intérieur. Pour ce faire, il a passé des heures et des heures à regarder des films. Telle est la vie d'un entraîneur en quarantaine.

Le problème, c'est qu'il n'y a pas des heures et des heures de film de cette équipe de l'Impact. Ils n'ont joué que cinq matchs, et il y a un nombre limité de fois où vous pouvez regarder les mêmes 450 minutes. Dans un monde normal, Henry irait en éclaireur chez l'adversaire. Dans les moments de calme, il regarderait peut-être un match de Ligue des champions pour regarder les meilleurs joueurs du monde et s'inspirer des managers du niveau qu'il s'efforce d'atteindre, mais même cela n'est pas une option pour le moment.

Pour cette raison, Henry a dû revenir en arrière. Il a regardé de vieux films tout en cherchant de nouvelles choses à mettre en œuvre, de nouvelles façons d'améliorer son équipe une fois que le monde reviendra à la normale.

Et, jusqu'à ce moment, son esprit va s'emballer et cette compétitivité attendra un exutoire. Il poursuivra son développement en tant qu'entraîneur pendant le confinement, même si cette poursuite ne se fait que dans sa propre tête pour l'instant. Cette poussée vers la grandeur devra attendre, mais le désir qui l'a aidé à atteindre ce niveau en tant que joueur ne se calme jamais vraiment.

"Parfois, l'une des choses que je fais, c'est de penser aux matchs que nous avons joués. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais la situation a fait que c'est comme ça, poursuit-il encore. Mais je pense à des choses que nous pourrions changer ou non, ou à la façon dont nous pouvons jouer ou à ce qui pourrait être la prochaine étape ou la nouvelle façon de s'entraîner, si nous allons faire la même chose ou non.

"Beaucoup de choses me passent par la tête pendant la journée, et je n'en parle pas évidemment parce que je ne peux pas, mais j'y pense."