Thierry Henry sans filtre sur Luis Enrique

En grand connaisseur, Thierry Henry a salué le travail de Luis Enrique à la tête du PSG.

Thierry Henry a analysé l'œuvre de Luis Enrique pour gérer la pression de ses joueurs depuis le début de saison au PSG, et notamment en Ligue des champions, avant la victoire contre la Real Sociedad (2-0) lors du huitième de finale aller au Parc des Princes.

Malmené en première période, l'équipe locale a subi la colère de son coach au repos dans le vestiaire pendant la mi-temps et a corrigé le tir grâce à Kylian Mbappé et Bradley Barcola dans le second acte.

Henry analyse la méthode Luis Enrique

"Depuis le début, les dirigeants et les supporteurs ont tous aimé la manière dont il fait jouer son équipe en construisant de l’arrière et en mettant un gros pressing", a expliqué le sélectionneur des Bleuets lors de son activité de consultant pour la chaîne CBS Sports. "On l’a rappelé, il n’a pas très bien commencé et si ce n’était pas un grand entraîneur, il aurait été en danger. Mais pas lui."

"Par moments il peut se retrouver en difficulté à cause de ce qu’il dit en conférence de presse parce qu’il est plutôt direct dans ses réponses. Mais en-dehors de ça j’aime le fait de le voir arriver et dire à tout le monde: 'détendez-vous sur la Ligue des champions'. Il l’a dit depuis le début que si le club la gagnait tant mieux mais que cela ne devait pas être une obsession", a poursuivi Henry.

"Ce qui est un peu dur parce que ce sera toujours le cas au Paris Saint-Germain. Peu importe ce qu’il se passe à l’extérieur, en général, un entraîneur essaye que cela n’ait pas d’impact sur son équipe en interne. C’est ce qu’il essaye de faire.", ajoute l'ancien Gunner.