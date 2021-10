Thierry Henry en pince pour un joueur de Ligue 1

Consultant Ligue 1 pour Amazon Prime Video, Thierry Henry a dit tout le bien qu’il pensait de Lucas Paqueta et son début de saison avec l’OL.

Il est le Monsieur Plus de l’Olympique Lyonnais en ce début de saison de Ligue 1. Ce joueur n’est autre que Lucas Paqueta, véritable homme fort des Gones depuis son arrivée. Auteur de cinq buts et trois passes décisives, le Brésilien est devenu l’homme à tout bien faire entre Rhône et Saône. Si l’OL a craqué contre Nice, dimanche, Paqueta s’est encore montré décisif, en délivrant une passe pour Houssem Aouar.

Recruté contre vingt millions d’euros à l’été 2020, Lucas Paqueta est enfin en train de confirmer tout le bien qu’on pouvait penser de lui avant son arrivée au Milan AC. Voulu par Juninho, le milieu, attaquant ou ailier a retrouvé la confiance qui lui manquait en Lombardie et s’éclate dans le système de Peter Bosz.

Et ce n’est pas parce que l’entraineur néerlandais le trimballe un peu de partout sur le terrain, au grès des blessures qui minent l’effectif lyonnais, que Paqueta en perd son sourire. Un Brésilien au service du collectif, voilà qui plait à Thierry Henry, lui aussi tomber sous le charme de l’ancien de Flamengo.

L'article continue ci-dessous

"C’est tôt mais franchement ce qu’il fait… On en avait parlé après son match au Parc des Princes. Oui, j’aime les dribbles et les passes aveugles, mais ce que j’aime, c’est son envie, son activité, son abnégation, son engagement", s’est enthousiasmé Thierry Henry sur le plateau d’Amazon Prime Video.

"En général, ce n’est pas ça chez tous les Brésiliens. Un joueur qui est fin est un peu plus dur à replacer ou alors il se met moins au service de l’équipe quand il n’a pas la balle. Moi, ce qui m’impressionne avec ce joueur-là, c’est qu’il fait les deux avec le sourire. Il défend et attaque avec le sourire. Pour moi, c’est pour ça qu’on peut déjà parler de l’un des meilleurs joueurs du championnat."

Déjà à son avantage au moment de son arrivée à Lyon, Lucas Paqueta avait ensuite connu un véritable passage à vide durant la seconde moitié de saison l'année dernière. Bosz et Juninho, qui a eu le nez fin sur ce coup, espèrent eux que le Brésilien continuera sur sa lancée actuelle.