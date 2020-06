Thierry Henry a été "reprogrammé" au Barça

La compréhension du football par Thierry Henry a atteint de nouveaux sommets lorsqu'il a rejoint Barcelone en 2007.

Le Français avait brillé en sous Arsène Wenger à avant de déménager au Camp Nou, où il a fait partie intégrante de l'incroyable Barça de Pep Guardiola.

Bruno Fernandes : "Jouer aux côtés de Pogba sera fantastique"



"Je suis allé à Barcelone, j'ai beaucoup appris - énormément même - sur quelque chose que je pensais conaître au départ", a déclaré Henry à UEFA.com.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Je pensais que je connaissais le football, [mais] à Barcelone, j'ai été déprogrammé et reprogrammé. Barcelone était spécial."

Henry était une star absolue à Arsenal, mais s'est retrouvé dans une véritable piste aux étoiles à Barcelone. Il a su gérer la concurrence en Catalogne.

"La compétition passe avant tout pour moi", a-t-il expliqué, "c'est ce qui me motive. "C'est ce qui me rend meilleur. Quand je suis allé à Barcelone, Ronaldinho était à gauche, [Samuel] Eto'o était au milieu, et [Lionel] Messi était à droite, et personne ne m'a dit que j'allais jouer", se souvient-t-il.