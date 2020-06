Bruno Fernandes : "Jouer aux côtés de Pogba sera fantastique"

Le Portugais a évoqué son éventuel duo avec le Français avant le redémarrage de la Premier League.

Bruno Fernandes a hâte de jouer aux côtés de Paul Pogba alors que se prépare à affronter lors de son premier match de redémarrage en , après l'interruption de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus. Le duo n'a pas encore participé à un match de compétition ensemble alors que la star du est arrivée au club cet hiver en provenance du Sporting tandis que Pogba se remettait encore d'une opération de la cheville.

Les supporters sont de plus en plus enthousiastes à l'idée de voir la paire de milieu de terrain jouer ensemble avant la rencontre de vendredi contre les Spurs, Ole Gunnar Solskjaer les ayant aligné ensemble lors de plusieurs matchs d'entraînement. Cela comprenait un match amical contre West Brom à Old Trafford et Fernandes a admis qu'il serait "étonnant" de faire partie de la même équipe que le champion du monde 2018.

"Je pense que tout le monde est ravi de voir Paul Pogba jouer à nouveau. Il a longtemps été blessé et jouer avec lui sera incroyable", a déclaré Fernandes à talkSPORT. "Nous avons beaucoup de bons joueurs et le plus important est le résultat pour Manchester United. Tout le monde veut jouer avec les meilleurs joueurs et Pogba est l'un d'eux." Certains se sont demandé si la paire pourrait jouer côte à côte, mais Solskjaer n'a aucun problème à les mettre tous les deux dans la même équipe.

"Très reconnaissant du soutien des fans"

"Les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble, donc certainement, ils le peuvent - c'est un grand oui", a déclaré Solskjaer à Sky Sports le mois dernier. "Je pense que c'est excitant ... nous avons une équipe excitante. J'ai Scott [McTominay], Fred, Nemanja [Matic]. Il y a beaucoup de matchs à venir et je suis sûr que nous pouvons trouver une bonne connexion entre eux. Nous en avons discuté en tant qu'équipe d'entraîneurs, bien sûr, et nous avons hâte de le faire".

"Bien sûr, Bruno est arrivé, ce qui a eu un impact, il a stimulé tout le monde, le club, les supporters et les joueurs. Ramener Paul et Marcus Rashford serait fantastique", a ajouté le Norvégien. Sur l'adulation que Bruno Fernandes a reçu des fans de Manchester United et étant l'un des leaders à Old Trafford, le Portugais a ajouté: "Ils me soutiennent beaucoup et pour moi, c'est vraiment important. Je suis très reconnaissant du soutien que les fans m'ont apporté depuis le début, il a été parfait pour moi".

"Depuis le début, j'ai l'impression d'être à la maison, comme si je n'avais jamais quitté le Sporting. C'était vraiment important pour moi de bien commencer avec de bonnes performances et nous avons eu des résultats incroyables. Je pense que tout le monde doit être un leader à sa manière. Tout le monde ici est un leader, dans tout ce que vous avez des leaderships différents et je pense que je ne suis qu'un autre. J'essaie d'aider tout le monde et ils essaient de m'aider. Je veux toujours le ballon, c'est vrai, et je serai toujours comme ça", a conclu le Portugais.