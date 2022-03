Thiago Silva veut imiter Maldini

Thiago Silva, 37 ans, brille de mille feux depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain pour Chelsea à l’été 2020. Un retour en grâce qu’il savoure pleinement et qui l’incite à penser qu’il peut être performant jusqu’à ses 40 ans.

Dans un entretien accordé au site officiel de Chelsea, l’arrière brésilien a déclaré : "J'espère pouvoir faire la même chose que Maldini a fait à Milan, en jouant jusqu'à 40 ou 41 ans. C'est mon plan pour le futur immédiat et je me suis préparé pour cela".

Thiago Silva dévoile le secret de sa longévité

« O Monstro » a ensuite révélé le secret de sa longévité : « Quand vous êtes jeune, vous pensez que vous êtes un super-héros. Je jouais un match par jour, donc en termes de récupération, c'était beaucoup plus rapide. Alors que maintenant, 24 heures semblent ne pas être suffisantes du tout pour récupérer. Il faut toujours être actif et se tenir au courant des nouvelles méthodes de récupération ».

L'article continue ci-dessous

« J'ai beaucoup de choses à faire à la maison, comme de la physiothérapie, et aujourd'hui j'ai un meilleur régime alimentaire qu'avant. Il faut bien s'alimenter, pas avec les mauvaises choses. Cela fait partie de ce que je dois faire pour optimiser ce processus de récupération qui, pour moi, doit être plus rapide », a-t-il poursuivi.

Cette saison, chez les Blues, Thiago Silva a disputé 35 rencontres en dépit de son âge avancé, dont 30 en tant que titulaire. Il s’est aussi rendu auteur de 3 buts et offert une passe décisive. Et dire qu’à Paris on a douté de sa capacité à rester compétitif.

Pour rappel, en début de saison, l’international auriverde a prolongé jusqu’en 2023 son contrat avec les champions d’Europe en titre. Un bail qu’il compte bien honorer.