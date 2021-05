Thiago Silva salue le PSG après son sacre avec Chelsea

Le défenseur de Chelsea a rendu hommage au PSG après son sacre en finale de C1 avec Chelsea.

Thiago Silva n'oublie pas le PSG. Contraint de quitter le pré dès la 39e minute en raison d'une blessure aux adducteurs, le défenseur brésilien de 36 ans a vu ses collègues des Bluesl'emporter face à Manchester City (1-0) en finale de la Ligue des Champions ce samedi.

Thiago Silva évoque aussi Lampard

Heureux du scénario du match, le défenseur central auriverde n'en oublie pas pour autant son ancienne formaiton du Paris Saint-Germain.

"C'est incroyable. C'est le moment le plus important de ma carrière, c'est inoubliable. Mais c'est aussi le moment pour avoir de la reconnaissance pour tout ce que Paris a fait pour moi. On n'a pas réussi à la gagner avec le PSG. On est très contents, j'espère que Paris pourra y arriver", a indiqué Thiago Silva aui micro de RMC Sports.

"Surtout avec toute la pression que j'ai eu au PSG pour gagner cette coupe. Chaque fois que Paris était éliminé, les gens essayaient de trouver un coupable et c'était toujours moi. C'est dommage, j'ai vraiment tout donné. J'espère que ça va leur arriver, j'ai laissé beaucoup d'amis là-bas", a encore glissé l'ancien Milanais..

Thiago Silva n'a pas oublié son coach, Thomas Tuchel, mais cite aussi son devancier Frank Lampard, suite à ce triomphe.

"On ne comprend pas toujours tout ce qu'il se passe dans notre vie, c'était écrit par Dieu. C'était spécial, c'était ma première année ici. Tuchel a tout changé, la mentalité de l'équipe. Mais c'est aussi important de parler de Lampard. Sans lui, c'était difficile pour moi de gagner ici, merci à lui de m'avoir laissé signer ici. La suite, on va voir, on doit penser saison après saison."