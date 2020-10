Thiago Silva n’en pouvait plus de la pression au PSG

Thiago Silva vient d’indiquer que l’une des raisons pour lesquelles il a quitté le PSG c’était la pression relative à la conquête de C1.

Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté l’été dernier le PSG pour s’engager en faveur de . Le Brésilien s’est vu proposer un nouveau contrat au dernier moment, mais il a choisi de décliner.

Dans l’une de ses déclarations, suite à son transfert chez les Blues, « O Monstro » avait laissé croire que le comportement de Leonardo l’avait irrité, et que c’était pour ça qu’il avait tourné le dos à Paris. Il s’avère en fin de compte qu’il y avait d’autres raisons plus profondes qui l’ont incité à changer d’air.

A Paris, Thiago Silva est tombé « dans une routine »

Dans un entretien accordé à Esporte Interativo, le Brésilien a notamment confié qu’il ne pouvait plus de la pression inhérente à la Ligue des Champions et l’objectif qu’il y avait de la remporter chaque année. « Pour moi, ce serait difficile de commencer une autre année avec toute cette pression d'avoir à gagner la Ligue des Champions. Donc logiquement, je change un peu d'air, je suis un peu plus détendu, a-t-il concédé. Pas qu'il n'y ait pas de pression ici, la pression est la même ! Une grande équipe, qui cherche à gagner des titres, mais bon, je suis venu apporter mon aide, je peux aider à n'importe quel moment ».

Thiago Silva affirme aussi qu’il avait besoin d’un nouveau challenge pour casser la route qu’il avait dans la capitale française. « Je suis motivé, je vis pour les défis (…) Cela faisait 8 ans que je jouais à Paris. Logiquement, d'une manière ou d'une autre, tu tombes dans un confort. Pas un confort dans le sens de ne plus travailler, de ne plus chercher de bons résultats, mais tu finis par tomber dans une routine ».