Thiago Silva en passe de rempiler à Chelsea

Thiago Silva était jugé trop vieux au PSG. C’est la raison pour laquelle on l’a mis dehors. A Chelsea, en revanche, c’est tout le contraire. Même un an et demi plus tard, le Brésilien est jugé indispensable. Il l’est même à un point où on est pressé de lui faire signer un nouveau contrat.

Thiago Silva devrait prolonger d’un an

Selon l'expert italien des transferts Fabrizio Romano, la prolongation de Thiago Silva ne fait plus l’ombre d’un doute. Il précise aussi que Brésilien prolongera son séjour dans la capitale anglaise jusqu'en juin 2023. Seules quelques formations s'opposent désormais à ce nouveau deal.

L'article continue ci-dessous

Si le cas d’ « O Monstro » parait aujourd’hui scellé, ce n’est pas le cas de celui de Toni Rudiger. L’Allemand se laisse cruellement désirer alors qu’il n’a plus que six mois dans son engagement actuel avec les Bleus.

Rudiger s’éloigne de Chelsea

L’ancien joueur de la Roma suscite beaucoup d'intérêt dans toute l'Europe. Son nom a été récemment mentionné du côté du PSG. Mais, c’est surtout le Real Madrid qui parait être très intéressé par l’idée de le faire signer. Les dirigeants merengue veulent réussir le même coup qu’avec David Alaba l’année dernière en s’offrant un défenseur de qualité et sans aucune indemnité de transfert.

Romano ajoute qu'il n'y a eu aucun changement dans la situation de Rudiger, les négociations avec la direction londonienne étant au point mort. Au grand dam de Thomas Tuchel, qui apprécie beaucoup son compatriote.