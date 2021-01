Thiago Silva dévoile ses plans après Chelsea

Thiago Silva dit qu'il rêve de retourner dans son ancien club de Fluminense avant de prendre sa retraite, s'inspirant de Paolo Maldini, alors qu'il approche de la fin de sa carrière.

Le défenseur brésilien, aujourd'hui âgé de 36 ans, prévoit de jouer jusqu'à l'âge de 40 ans après avoir passé du temps à observer Maldini lorsqu'il a rejoint l'AC Milan pour la première fois.

Silva a rejoint Chelsea pour un contrat initial d'un an avec la possibilité de prolonger d'un an mais, bien que son objectif actuel soit la Premier League, ce sont son club d'enfance et la Copa Libertadores qui ont vraiment captivé son imagination.

"Si je vous disais que je n'y pense pas, je vous mentirais", a déclaré Silva à TNT Sports lors d'un éventuel retour.

«C’est une chose à laquelle je pense, j’ai déjà parlé à quelques reprises avec ma femme. Quand vous avez une longue carrière en Europe, vos enfants grandissent en Europe, cette décision est difficile.

«Peut-être que vous quittez votre famille, vos enfants étudient en Europe et allez quand même au Brésil. Si je ne me trompe pas, Julio Cesar a fait ça récemment au Flamengo avant de terminer sa carrière.

«J'ai ce rêve de revenir porter le maillot de Fluminense, tout le monde connaît mon désir. Mais c’est quelque chose que je préfère décider à l’avenir pour voir comment les choses vont se passer.

«C’est une décision difficile à prendre, mais je réfléchis vraiment avec beaucoup d’affection et soudain, j’ai à nouveau cette mission Libertadores.»

Après avoir remporté des trophées en France, en Italie et au Brésil, et même atteint la finale de la Ligue des champions avec le PSG et remporté la Copa America avec le Brésil, Silva a rejoint Chelsea en tant que l'un des défenseurs les plus expérimentés d'Europe.

Il dit qu'il s'inspire de l'icône de l'AC Milan et ancien coéquipier Maldini alors qu'il cherche à prolonger sa carrière jusqu'à la quarantaine.

"Ces six derniers mois de sa carrière ont été comme les six mois où j'étais arrivé à Milan et où je ne pouvais pas jouer", se souvient-il.

«[Carlo] Ancelotti m'a emmené à tous les matchs. Bien sûr, il m'a demandé de regarder l'équipe, mais plus précisément de regarder ce que Maldini faisait sur et en dehors du terrain. Il avait déjà 41 ans.

«J'ai essayé d'observer non seulement dans les matches, mais dans les moments de la semaine, dans sa préparation, ce qu'il a fait, ce qu'il a essayé de faire pour continuer à s'améliorer, parce que les gens qui jouent à un niveau élevé veulent toujours s'améliorer et jouer le mieux possible.

«Et il s'est entraîné comme aucun des jeunes joueurs ne l'a fait. Je l'ai donc comme exemple non seulement sur le terrain les jours de match, mais aussi à l'extérieur.

«Je me suis beaucoup identifié à Paulo et dans cette petite interaction que j'ai eue avec lui, j'ai pu voir que soudain je me préparais bien et pouvais atteindre 40 ans en jouant où je voulais, vous savez.

"Et Paulo, c'est sûr, c'est certainement quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, un miroir pour que je puisse atteindre ces 40 ans, qui est l'âge que j'ai dans la tête où je pourrais peut-être terminer ma carrière."