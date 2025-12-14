Thiago Silva dévoile pourquoi Neymar et Mbappé sont devenus des ennemis

Les deux joueurs, recrutés comme les deux joueurs les plus chers de l'histoire et parmi les plus grandes stars du football à l'époque, étaient d'abord très amis, mais des tensions sont apparues entre eux au fil de leur séjour au PSG.

La relation entre Mbappé et Neymar au PSG révélée

Silva était capitaine du PSG pendant les trois premières saisons des deux joueurs au club, avant de rejoindre Chelsea en 2020 et de remporter la Ligue des champions à Stamford Bridge. Un tel succès européen n'a pas été réitéré durant son passage à Paris, malgré les transferts records de Neymar et Mbappé, dont la relation s'est détériorée avec le temps, a révélé Silva.

L'ancien joueur de 41 ans, qui évolue désormais à Fluminense, a révélé dans une interview relayée par Tribuna que les deux hommes étaient très proches au début de leur collaboration, notamment grâce à une « belle anecdote » antérieure à leur arrivée. Mbappé aurait confié à Silva que même si Neymar rejoignait le PSG, il souhaitait signer pour le club et jouer à ses côtés.

Les deux joueurs étaient très proches et appréciaient leur compagnie quotidienne, mais une brouille est apparue entre eux. Silva a exprimé son regret face à cette situation et a expliqué qu'il n'avait pas toutes les réponses quant aux raisons de cette rupture, car elle s'est produite après son départ de Paris pour l'ouest londonien.

« Ça m'a attristé » - Silva revient sur la brouille entre Mbappé et Neymar

Silva explique : « Au Paris Saint-Germain, Mbappé et Neymar s'entendaient bien au début, mais leur relation s'est détériorée. Pourquoi ? C'était une belle histoire. Je me souviens du match du Trophée des Champions contre Monaco, l'équipe de Kylian Mbappé, au Maroc [une victoire 2-1 du PSG le 29 juillet 2017 à Tanger]. À la fin du match, Mbappé a voulu me parler. Il m'a dit : "Même si Neymar signe, je veux aussi venir et faire partie de cette équipe. Si tu pouvais parler au président…" Ils sont arrivés tous les deux cet été-là, et leur relation était incroyable. Ils étaient très proches, parmi ceux qui s'amusaient le plus au quotidien.

« Je ne comprenais pas pourquoi ils se sont éloignés. Je n'étais plus au PSG. Je ne sais pas lequel des deux a provoqué la dispute, mais ça m'a attristé. » Ce sont deux gars formidables, et c'est décevant que ça se soit terminé comme ça.

Dans un podcast avec la légende brésilienne Romario en début d'année, Neymar a donné sa version des faits.

« J'ai des différends avec lui [Mbappé], on a eu une petite dispute, mais il a été fondamental pour nous à son arrivée », a déclaré Neymar, selon TNT Sports.

« Je l'appelais mon "garçon en or". J'ai toujours joué avec lui ; je disais qu'il allait devenir l'un des meilleurs. Je l'ai toujours aidé, je lui ai parlé, il venait chez moi, on dînait ensemble.

« On a eu de belles années de collaboration, mais après l'arrivée de Messi, il était un peu jaloux. Il ne voulait pas que je joue avec quelqu'un d'autre. Et puis il y a eu des disputes, un changement de comportement. »

Entre-temps, le Français a répondu à ces accusations de jalousie lors d'une interview accordée à TNT Sports Brasil : « La vérité, c'est que je n'ai rien à dire. Je suis pleinement concentré sur ce que je fais ici à Madrid. J'ai beaucoup de respect pour Neymar.

« Je pourrais parler de Neymar pendant des heures, mais je préfère me souvenir des moments positifs, de ce footballeur unique dans l'histoire et de tous les bons moments que nous avons partagés à Paris.

« Maintenant, je suis à Madrid et je veux profiter de mon séjour ici. Tous mes vœux de bonheur à Neymar, à sa famille et à ses amis. »