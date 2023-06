Thiago Motta au PSG ? Jérôme Rothen valide !

L'ancien milieu de terrain du PSG juge le possible retour de Thiago Motta dans la capitale française pour remplacer Christophe Galtier.

Le PSG va-t-il changer de politique et choisir un ancien de la maison pour diriger son équipe la saison prochaine ? C'est une possibilité puisque le club de la capitale songe à embaucher Thiago Motta pour remplacer Christophe Galtier la saison prochaine. Un choix plutôt intelligent pour Jérôme Rothen, comme il l'a expliqué dans son émission quotidienne sur RMC.

"L'image d'un entraîneur est très importante"

"Il y a du pour et du contre. Je ne vais pas vous dire que c'est 100% une réussite Thiago Motta au PSG. Il y a une vérité, il a très peu d'expérience comme entraîneur mais cette année c'est une réussite donc ça montre qu'il apprend aussi. Il a eu des échecs, il s'est formé, il a eu les jeunes du PSG. Bien sûr, ils se connaissent bien avec Nasser parce qu'il a été très important sur le terrain et ça a rendu fier les supporters du PSG. Ils s'en souviennent", a lancé l'ancien du PSG.

"Les supporters se souviennent de comment il a représenter le club et pour un entraîneur, encore plus aujourd'hui, l'image est très importante. Il va renvoyer cette passion pour le PSG. Il y a eu un peu de tension avec Nasser au moment de son départ des jeunes. C'est un homme de caractère", a ajouté Jérôme Rothen.

"Ce ne sera pas facile de faire le tri dans le vestiaire"

"L'autre bémol, c'est de savoir quel tri il aura à faire au niveau des joueurs. Ce ne sera pas facile avec ceux avec qui il a gagné des titres, mais est-ce que c'est son rôle de le faire ? Ce n'est pas à la cellule sportive de le faire ? Il y a Thiago Motta en chef d'orchestre, mais derrière, il ne sera pas tout seul", a conclu l'ancien international français.

Pour Jérôme Rothen, Thiago Motta est la deuxième meilleure option pour le PSG : "J'ai la sensation au PSG que l'entraîneur c'est le premier fusible depuis trop longtemps, on le laisse faire et derrière on remet la faute sur lui. Il doit aussi être protégé par un directeur sportif et des personnes autour qui connaissent l'histoire du club, plus que ceux présent actuellement, pour l'aider à transmettre ça au vestiaire".

"Si Mourinho ne vient pas, je préfère Motta"

"Qu'est-ce qu'on reproche aux entraîneurs du PSG aujourd'hui ? C'est que les joueurs ne travaillent pas assez. Moi j'ai le sentiment que Thiago Motta va les mettre au travail. Après qu'ils travaillent bien ou mal, ils vont au moins se bouger les fesses et ils seront prêts physiquement", a ajouté l'ancien du PSG.

"D'autre part, quand il était au PSG, dans le vestiaire il bougeait les fesses de ceux qui ne voulaient pas le faire. Il a cette mentalité-là et je pense que c'est essentiel. Après oui, il y a des manques. Mais si on me donne le choix entre Motta et... Je ne met pas Mourinho dans l'affaire parce que c'est ma préférence. Si ce n'est pas Mourinho, je préfère Thiago Motta à tous les autres noms que j'ai vu (Luis Enrique, Xabi Alonso). Je n'ai pas envie de ça, je préfère Thiago Motta", a conclu Jérôme Rothen.