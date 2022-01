Selon une information du site italienne TuttoMercatoWeb, Théo Hernandez est très proche de renouveler son contrat avec l'AC Milan. Tout est réuni aujourd’hui pour un nouveau bail.

Le néo-international tricolore sera alors lié aux Rossonerri jusqu’en 2026, et il doublera également son salaire. Actuellement, il touche seulement 1.98M€ par an, d’après le site Sportune.fr.

Chelsea voulait Théo Hernandez

Hernandez est heureux de sa vie à Milan et il fait partie des cadres de l'équipe milanaise. Sa relation avec Stefano Pioli est excellente et il dispose en outre d’un temps de jeu conséquent. En plus, il participe à la course au Scudetto. Ce fut le cas la saison dernière et c’est encore le cas cette année.

Hernandez a donc tout pour être heureux en Lombardie et c’est pourquoi il devrait tourner le dos aux sollicitations qu’il a en provenance de l’Angleterre. Les Blues de Chelsea avaient notamment envisagé de le faire signer.

Les Londoniens cherchent à fournir une concurrence à long terme à Ben Chilwell à ce poste. C’est pourquoi ils ont songé à l’ancien sociétaire du Real Madrid. A présent, ils doivent explorer d’autres pistes.