Thauvin, Villas Boas, Marquinhos... Les réactions après PSG - OM (2-1)

Après la rencontre, c'est la frustration qui prédominait dans les rangs marseillais avec cette courte défaite.

Florian Thauvin (attaquant de l'OM sur Canal Plus) : "Ce soir, malgré la défaite qui est rageante, on a réalisé un bon match. D’habitude, on est tous regroupé derrière et on a très peu le ballon. Aujourd’hui, on les a pas mal embêtés avec notre pressing, ils ont eu du mal à la relance. On s’est créé des occasions, on a marqué un but dans le jeu mais malheureusement on prend un penalty qui nous fait mal. Là où on peut en tirer du positif, c’est que les années passent et on leur tient plus tête. Il va falloir continuer à travailler jusqu’à ce qu’on arrive à gagner comme en octobre dernier."

Mauro Icardi (attaquant du PSG sur Canal Plus) : "Je suis très content de faire mon retour après plusieurs mois sans jouer ; J’ai fait mon retour durant le week-end contre Brest avec un but et une passes décisive. C’est important de gagner une finale aussi bien pour moi que pour l’équipe. On a fait des sacrifices pour gagner aujourd’hui et c’était très important pour nous. C’est toujours important pour un attaquant de marquer des buts afin d’aider au maximum l’équipe. C’est notre travail."

André Villas Boas (entraîneur de l'OM sur Canal Plus) : "Ce soir, la meilleure équipe a perdu. On a été bien dans le match et on ne méritait pas ce résultat. Il y a eu beaucoup plus de percussion dans la deuxième mi-temps donc c’est dommage. Le penalty a changé le match, on perd le ballon au milieu, on n’est pas aligné et Icardi s’échappe en profondeur. Mais c’est un match intéressant de mes joueurs même si on voulait le trophée. Le premier but est peut-être évitable aussi car on sait qu’Icardi est capable de ce genre de buts, il l’avait déjà fait dans la défaite 4-0 la saison dernière. C’est un attaquant prolifique. On a eu des bonnes occasions jusqu’à la fin donc c’est vraiment dommage pour nous. Il faut féliciter les joueurs, c’est certainement le meilleur match qu’on a fait contre eux depuis que je suis là."

Marquinhos (capitaine du PSG sur Canal Plus) : "Contre Marseille, on sait que ce n’est pas toujours facile. C’est une équipe qui met beaucoup d’engagement mais on aime bien jouer ce genre de match. Dans l’ensemble, on a fait un très bon match. On a eu des moments difficiles mais on progresse et c’est le plus important. Les deux équipes avaient de grands joueurs pour faire un bon match et laissé ce qui s’est passé lors du match de championnat derrière. Ma 300eme ? C’est un plaisir d’être sur le terrain, de pouvoir donner le maximum pour qu’on puisse gagner les matches et des trophées. Et c’est ce que j’étais venu chercher au PSG. Il y a un nouveau coach avec une nouvelle philosophie, ce n’est pas toujours évident de changer en cours de saison mais Pochettino est un coach exceptionnel. Il parle beaucoup avec les joueurs et explique bien ce qu’il veut. On remercie Tuchel pour ce qu’il a fait ici, pour moi parce que j’ai bien progressé avec lui et il m’a montré un nouveau niveau de football que je ne pensais pas atteindre."

Boubacar Kamara (milieu de l'OM sur Canal Plus) : "Au vu de notre match, je pense qu’on méritait mieux. Ils ont réussi à marquer au bon moment, ils nous ont piégés et on est tombé dedans. Maintenant, il faut vite rebondir en championnat. Comme n’importe quel match, ça se joue à des détails et ce soir, ils n’étaient pas en notre faveur. On a été présents, on a été dans l’impact et d’aller les chercher mais il nous manquait cette finition. Tenté plus tôt l’attaque ? C’est plus facile à dire après quand on joue une équipe qui a la possession du ballon. Notre réveil a été trop tardif."

Mauricio Pochettino (entraîneur du PSG sur Canal Plus) : "Après dix jours comme entraîneur, trois matches joués et cette finale contre notre plus beau rival, c’est très important de gagner. Plus que le trophée, c’est l’honneur, la fierté qui sont le plus important pour le club et pour les supporters. Peu à peu, l’équipe réalise des choses que je demande. Ca fait deux semaines que je suis là et nous avons fait beaucoup de préparation. C’est seulement le début. Nous pensons qu’avec du temps et du travail, nous pourrons installer nos idées et que la progression soit bonne car la qualité nous l’avons. Nous avons peu de temps pour s’entrainer mais mes joueurs méritent ce trophée, la reconnaissance et ils se sont adaptés rapidement à mes exigences. Neymar ? Je l’ai trouvé bien avec beaucoup d’envie. C’est un joueur spécial et je suis très content pour lui. Il a marqué le but de la victoire et je suis content de rendement global de mon équipe qui a fait un gros match. "