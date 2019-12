TFC - Reynet : "J'ai honte de perdre encore une fois"

Le gardien de but toulousain a poussé un coup de gueule après la défaite de Toulouse à Strasbourg ce samedi (4-2). La septième consécutive.

La situation du TFC devient de plus en plus préoccupante, alors que les Violets ont enchaîné une septième défaite d'affilée ce samedi sur la pelouse de (4-2), malgré une ouverture du score rapide d'Isimat-Mirin.

"J'ai honte de perdre encore une fois. C'est la septième fois d'affilée. Il faut prendre conscience qu'on est en train de jouer avec nos carrières, il y a des gens derrière nous, des employés. On est dans la merde. Je n'ai pas d'autre mot, il va falloir se bouger le cul parce que là on y va tout droit", s'est exclamé Baptiste Reynet après la rencontre en Alsace.

Et le portier toulousain de poursuivre : "Il va falloir digérer et oublier cette semaine. On a encore trois matches avant la trêve et il va falloir prendre le plus de points possible. On a envie de s'en sortir, je n'ai pas envie de croire le contraire."

Antoine Kombouaré : "Je n'arrive pas à faire passer mon message"

L'entraîneur toulousain est lui aussi revenu sur la mauvaise passe traversée par son équipe. "Ce qui nous manque, c'est cette envie de défendre tous ensemble comme des malades. Il y a un sentiment de honte.

"Tous ces buts qu'on a encaissés, c'est inadmissible. C'est cela qui fait qu'on est en grande difficulté et c'est là que je ne suis pas content de mon travail, ni de mon message, que je n'arrive pas à faire passer." Prochain match pour Baptiste Reynet et ses coéquipiers, samedi prochain au Stadium contre Reims (20h).