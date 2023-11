Terrible ! Après Zaïre-Emery, le PSG perd un autre cadre sur blessure

Véritable coup dur pour le Paris Saint-Germain au cours de cette trêve internationale.

Après Warren-Emery, qui s’est blessé en Equipe de France lors de l’écrasante victoire des Bleus contre Gibraltar, le Paris Saint-Germain vient de perdre un gros cadre de son effectif.

Warren Zaïre-Emery blessé

Convoqué pour la première fois par Didier Deschamps pour les deux matchs du mois de novembre de l’Equipe de France, Warren Zaïre-Emery, blessé lors de la première rencontre face à Gibraltar (victoire 14-0 des Bleus), a quitté le rassemblement.

Titulaire face à Gibraltar, un match au cours duquel il s’est offert un record, Warren Zaïre-Emery, après son premier but (16e) pour sa première en Bleu, a cédé sa place quatre minutes plus tard. Victime d’une grosse entorse ligamentaire, le milieu de terrain du club champion de France ne retrouvera pas les terrains de football cette année.

L'article continue ci-dessous

« Victime d’une entorse de gravité moyenne à la cheville droite, Warren Zaïre-Emery restera en soins jusqu’à la trêve hivernale », pouvait-on lire sur le site du club francilien. Ce qui a poussé le PSG à penser au remplacement du natif de Montreuil par un probable remplacement lors du prochain mercato hivernal.

Getty

Marquinhos victime d’une blessure

Cette nuit du mardi à mercredi 22 novembre 2023, le Brésil accordait son hospitalité à la sélection nationale d’Argentine au Stade Maracanã dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone CONMEBOL. Un match remporté par les Argentins, qui se sont imposés 0-1, malgré les violents affrontements entre supporters et police brésilienne.

Mais au cours de ce match, le Brésil a perdu Marquinhos, victime d’une blessure. Remplacé à la mi-temps par Nino, le capitaine du club francilien a senti une douleur aux ischio-jambiers. Sa présence lors de la réception de Monaco, vendredi soir, est compromise, de même que la réception de Newcastle, mardi, en Ligue des champions.

Getty

« J’ai senti l’ischio, ça me faisait mal, c’est pour ça que je suis sorti. On verra, j’ai fait les premiers examens, ça me faisait mal sur les étirements. Quand j’arrive à Paris, je vais faire de nouveaux examens. Monaco ? Je ne sais pas… déjà je vais arriver jeudi, et ça va être un peu proche pour Monaco, et j’espère que ça ne sera rien pour jouer le plus tôt possible », a déclaré le Brésilien en zone mixte après la défaite (0-1) contre l’Argentine.