Ten Hag lance un avertissement à Cristiano Ronaldo

Erik Ten Hag sera le nouveau patron de Manchester United à partir de la saison prochaine. Même s’il a encore un travail à finir du côté de l’Ajax, le très respecté technicien néerlandais commence déjà à réfléchir à sa future mission. Et aussi aux choix qu’il pourrait faire du côté d’Old Trafford.

Le successeur de Ralf Rangnick sait, par exemple, dès maintenant comment il prévoit d’appliquer sa philosophie de jeu. L’intéressé est déterminé à rester fidèles à ses principes, quitte à faire des déçus et froisser certaines individualités. A ses yeux, c’est le collectif qui prime et ça sera son crédo tout au long de son passage chez les Red Devils.

Il met le collectif au-dessus de tout

Juste après l’officialisation de sa nomination, Ten Hag a accordé une interview au journal néerlandais Trouw. Un entretien durant lequel il lui était demandé s’il s’était préparé à gérer les stars, telles que Cristiano Ronaldo. Sa réponse fut sans équivoque.

"Je pense que oui, mais je resterai toujours moi-même, a-t-il assuré. Je ne changerai pas ma vision de l'entraînement. Le type de joueurs que vous avez détermine la façon dont vous jouez, mais je suis en contrôle des exigences et des tâches qui sont demandées aux joueurs. Je décide de la tâche d'un joueur. Si quelqu'un n'accomplit pas ses tâches, il en sera informé, peu importe qui il est. Je ne ferai aucun compromis sur ce point."

Ten Hag veut un droit de regard sur les transferts

Le technicien hollandais n’est donc pas prêt à se renier, pas plus qu’il n’est disposé à se faire dicter les besoins de l’équipe. Avant de s’engager avec MU, il s’est assuré d’y bénéficier des pleins pouvoirs. "Je pose des exigences sur la façon dont je veux travailler avant de signer, a-t-il affirmé. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, je ne signe pas. La responsabilité me revient et je serai jugé sur les résultats de l'équipe. Je ne veux pas être un dictateur, je veux travailler ensemble, mais je voulais avoir mon mot à dire sur les transferts, c'était une condition pour moi."

Enfin, Ten Hag a conclu en assurant que la pression liée à son nouveau rôle ne le dérange pas. Même s’il admet que MU c’est un cran au-dessus de l’Ajax, il estime que cette nouvelle responsabilité ne différera pas trop de la précédente. "Je suis conscient de cela (des attentes, ndlr). Vous devez juste gagner, sinon vous serez jugé. Et ce n'est jamais suffisant. Par exemple, l'Ajax a obtenu plus de points par match après la pause hivernale qu'avant, mais l'opinion des gens est que nous étions bien meilleurs en première partie de saison."