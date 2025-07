Téléphones portables interdits ! La fête d'aniversiare monstrueuse de Lamine Yamal

Inter vs FC Barcelone

La star montante du FC Barcelone, Lamine Yamal, se prépare à fêter ses 18 ans avec style, avec une fête exclusive et hautement secrète à Ibiza, comme le rapporte COPE.

Loin d'être une célébration classique, l'événement s'annonce aussi extraordinaire que le joueur lui-même, transformant sa transition vers l'âge adulte en un spectacle mêlant luxe, musique et discrétion absolue.

Les détails de la fête sont tenus secrets, mais des rumeurs circulent selon lesquelles l'île d'Ibiza accueillerait cette soirée exclusive. Le journaliste Víctor Navarro a révélé que les invitations ont déjà été envoyées à une liste soigneusement sélectionnée d'invités VIP, et que le lieu exact ne sera dévoilé qu'un ou deux jours avant l'événement pour garantir la confidentialité.

Lors du talk-show de COPE, des noms comme Bad Gyal et l'icône du reggaeton Ozuna ont été évoqués comme artistes potentiels. Malgré la liste prestigieuse des invités et les performances potentielles des stars, une règle stricte s'impose : les téléphones portables sont interdits. Les invités à la fête d'anniversaire de Yamal seraient tenus de laisser leurs téléphones. Cette décision a été prise afin de garantir une confidentialité totale et d'empêcher toute fuite de photos ou de vidéos en ligne.

Cette célébration revêt une importance particulière puisqu'elle coïncide avec l'anniversaire de Nico Williams, un ami proche de Yamal. Cependant, la présence de la star de l'Athletic à ce grand événement à Ibiza n'a pas encore été confirmée.

Si la fête de Yamal à Ibiza fera la une des journaux, un autre événement marquant suivra : Barcelone lui remettra officiellement le maillot emblématique numéro 10, porté par des légendes comme Ronaldinho et Lionel Messi. Après le départ d'Ansu Fati en prêt à l'AS Monaco, le maillot est resté sans propriétaire. La direction du club estime désormais que Yamal est l'héritier légitime du maillot, compte tenu de son ascension fulgurante depuis La Masia.