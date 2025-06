Tebas joue un sale coup au Real Madrid

La Liga ne modifiera pas sa date de début pour la saison 2025/26, malgré les rumeurs d'opposition du Real Madrid et de l'Atlético Madrid.

Une nouvelle saison chargée se profile à l'horizon : le Real Madrid et l'Atlético Madrid entament également cette nouvelle campagne, après avoir participé à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été.

Le tournoi élargi aux États-Unis prolongera la saison 2024/25 d'un mois, et la saison 2025/26 sera encadrée par la Coupe du Monde 2026, également en Amérique du Nord.

Cela suscitera une nouvelle controverse quant au nombre de matchs inclus dans une saison, la FIFA cherchant également à réduire le nombre de trêves internationales.

Les qualifications UEFA pour la Coupe du Monde ont été réparties sur trois fenêtres, réparties en septembre, octobre et novembre.

Le calendrier exact des matches ne devrait pas être annoncé par la Liga avant juillet, mais elle a confirmé que la saison débutera le week-end du 16 et 17 août.

La saison se terminera le 24 mai 2026, permettant un décalage de trois semaines par rapport au début de la Coupe du monde.

Le manque de place dans le calendrier ravivera la frustration concernant la santé des joueurs, la réglementation AFE exigeant des footballeurs 30 jours de repos par année civile et une période d'au moins 21 jours ininterrompus à la fin de la saison de vacances.

Javier Tebas répond à la demande de report de la saison de la Liga

Alors que les rumeurs se multiplient selon lesquelles le Real Madrid et l'Atlético Madrid pourraient demander à disputer leur premier match le deuxième week-end de la saison, le président Javier Tebas s'est exprimé sur le sujet.

« Le derby n'est pas envisagé pour la première journée, et il n'est pas non plus envisagé que le Real Madrid ou l'Atlético Madrid sautent la première journée. Nous respecterons la convention collective, les trois semaines de vacances et rien d'autre », rapporte Diario AS.

« Nous ne pouvons pas baser notre compétition sur la Coupe du Monde des Clubs, une compétition à laquelle ni les ligues européennes ni les clubs ne sont favorables. »