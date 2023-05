Tchouaméni s'inspire de Lebron James pour dire non au PSG

Aurélien Tchouameni s'est bien adapté à la vie dans la capitale espagnole lorsqu'il est arrivé au club en juillet dernier

S'il s'est rapidement imposé comme le pivot incontournable après le départ de Casemiro, six mois plus tard, le finaliste français de la Coupe du monde a connu une période beaucoup plus délicate.

Avant la Coupe du monde, Tchouameni a débuté 84 % des matches du Real Madrid, alors qu'après le tournoi, cette statistique n'est plus que de 53 %. Cela s'explique en partie par des problèmes de blessures, mais dans les grands matches, c'est Toni Kroos ou Eduardo Camavinga qui sont utilisés devant lui.

Non c'est non

Cette situation a suscité l'intérêt d'anciens prétendants comme le Paris Saint-Germain et Liverpool, sachant que Jude Bellingham semble prêt à arriver à Madrid cet été. Cela pourrait rendre les minutes difficiles à trouver la saison prochaine, mais Relevo affirme que Tchouameni est déterminé à rester et à se battre pour sa place.

Ils mentionnent le fait que Lebron James et Kobe Bryant sont ses idoles, qu'aucun d'entre eux ne reculerait devant un défi et qu'il a l'intention de triompher au Real Madrid.

Tchouameni ne devrait pas non plus être pressé de triompher à ce stade. Alors que Luka Modric approche du crépuscule de sa carrière au Real Madrid, nombreux sont ceux qui se souviennent qu'il a été élu pire recrue de la saison au début de son séjour à Santiago Bernabéu.