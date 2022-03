Tchouaméni, Lloris et les réactions après France - Cote d’Ivoire (2-1)

Même si c’était poussif, l’équipe de France a pris le meilleur sur la Cote d’Ivoire lors de sa première sortie de l’année. Un but d’Aurélien Tchouaméni, inscrit en toute fin de rencontre, a permis aux Tricolores de prolonger la série de succès. Même s’il y aura des « choses à corriger », le sélectionneur s’est dit content de cette prestation. Et ces joueurs ont aussi exprimé leur satisfaction, surtout au regard de la qualité de l’adversaire.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur M6) : « Il y a eu beaucoup de rythme, même si en seconde période ça a un peu baissé. Mais on a été beaucoup moins en danger et on a eu des occasions. On aurait dû marquer avant. On est heureux de marquer dans les arrêts du jeu. Et ça a permis aussi de concerner pas mal de joueurs sur ce match-là, avec les changements. C’est très bien pour un amical. Dans l’analyse, il y aura des choses intéressantes. Et des choses à corriger. C’est bien d’avoir des matches comme ça par rapport à ce qui nous attendra à la fin de l’année. Les premières sélections, pour ceux qui jouent ici, ils ont eu droit à un peu plus de soutien du public. Mais c’est le groupe France, et ça passe par ça a aussi. Lors des amicaux, il faut en profiter. Il y en aura un deuxième mardi. J’effectuerai d’autres changements. Olivier Giroud ? Il est dans ce qu’il fait avec son club. Il a toujours cette qualité de marquer, surtout dans son jeu de tête. Il aurait même pu en mettre un deuxième. Ça lui a fait plaisir. Il s’est remis dans le groupe et tant mieux pour nous qu’il était là ce soir. »

Aurélien Tchouaméni (milieu de terrain de l’équipe de France sur M6) : « C’est le fruit du travail, même si c’est beau ce qui m’arrive. Il faut rester calme. Comme je l’ai depuis le début, j’ai de différents objectifs. Marquer mon premier but en était un, maintenant on va passer à autre chose. Il y a le staff et l’équipe qui m’aident beaucoup. A monter ma personnalité. C’est ce qui fait que je me sens super bien sur le terrain (…) En 1e période, on a vraiment attaqué, c’est ce qui fait qu’ils ont eu la possibilité de nous percer. Après, on a resserré le vis et à la fin on est récompensés. C’est bien ».

William Saliba (défenseur de l’équipe de France sur la chaine L’Equipe) : « C’est beaucoup de fierté et d’émotion. C’est un honneur de porter le maillot de l’équipe de France A, surtout au Vélodrome, à la maison. C’est sûr que je vais très bien dormir aujourd’hui. Franchement, je suis très content. Je n’imaginais pas fêter cette première cape. Le coach m’a parlé et m’a dit qu’il ne me promettait rien, mais que je devais être prêt quand même. C’est déjà bien d’arriver là-bas (à Clairefontaine). Après, je me suis entrainé à fond et me suis tenu prêt. Aujourd’hui, je suis entré et je suis très fier. Les ovations ? Je ne m’attendais pas. Ça m’a fait du bien, et ça m’a mis confiance. Je remercie tous nos supporters. Si j’ai ressenti le poids du maillot ? Oui, bien sûr. J’ai eu une petite boule au ventre car c’est ma 1e. Mais tout le monde m’a bien mis dans le bain ».

Hugo Lloris (gardien de l’équipe de France sur la chaine L’Equipe) : « Giroud incontournable ? Une nouvelle fois, on lui donne sa chance et il marque. C’est une très bonne chose pour lui. S’il est là, c’est qu’il le mérite par ses prestations avec Milan et on ne peut pas lui enlever son passé en Bleu. Ça lui ajoute un but supplémentaire. Il nous a relancés dans le match, même s’il n’y a pas qu’un seul joueur. L’animation offensive était plutôt intéressante. Même dans les difficultés, on a réussi par des attaques rapides à les menacer. J’ai eu du travail ? Je vais être honnête avec vous. C’est étonnant qu’une équipe comme la Cote d’ivoire, aussi talentueuse, ne soit pas au Mondial. Par la vitesse et la percussion, ils nous ont mis en difficulté. C’était un match plaisant à jouer. C’est une sélection très compétitive et c’est ce qui était recherché dans l’affiche. Et on finit par gagner. Ça montre également la personnalité d’un joueur comme Aurélien, qui monte sur un corner, ou Mattéo, qui prend le corner et lui délivre le ballon. Tchouaméni homme du match ? Il a un gros volume du jeu en milieu. C’est un joueur avec un énorme potentiel. Lorsqu’il y a des opportunités, il faut les saisir et on se rend compte que la jeune génération est là. Tout ça est positif et ça nous donne un élan supplémentaire. »