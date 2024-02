"Tant pis pour lui", Ancelotti très dur avec Arda Guler

Le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ne se pose plus la question de savoir si la frustration d'Arda Güler peut avoir un impact négatif sur lui.

Le chevronné technicien italien a refusé de modifier ses décisions ou son approche du cas du jeune joueur de 18 ans, en dépit de son désespoir évident de se retrouver sur le terrain et du battage médiatique dont il fait l'objet.

Dimanche soir, face au FC Séville, Güler semblait prêt à entrer en jeu, mais il n'en a pas eu l'occasion, avant qu'un corner puis le but de Luka Modric ne retiennent à nouveau son arrivée sur le pré. Après l'excellent but de Modric, Ancelotti a décidé d'opter pour un remplacement plus axé sur le contrôle, Dani Ceballos entrant en jeu en lieu et place du Turc.

"S'il ne comprend pas, ce n'est pas grave"

Interrogé après le match, Ancelotti n'a pas jugé utile de s'expliquer avec Guler. "J'ai eu une idée avant le but de Modric et j'ai changé d'avis après le but. Ce n'est pas si compliqué et je n'ai pas à l'expliquer. Et s'il ne comprend pas, ce n'est pas grave".

Par le passé, Güler a mal réagi lorsqu'il a été laissé sur le banc, incapable de contenir sa frustration. Après six mois d'absence pour cause de blessure, le prodige n'a joué que 92 minutes cette saison. La plupart de ces minutes ont été jouées en Copa del Rey contre Arandina, et le jeune meneur devra à nouveau apprendre à mériter ses minutes.