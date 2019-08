Tactique - Comment va jouer le Barça en 2019-20

Nos poursuivons notre tournée des clubs européens pour s'arrêter sur le Barça et voir comment l'équipe catalane envisage de se produire.

Barcelone est le champion d' en titre mais a beaucoup à prouver durant la saison à venir après s'être effondré piteusement contre en demi-finale de la précédente Ligue des Champions et aussi face à Valence en finale de la Copa del Rey.

Les Catalans ont fait venir Antoine Griezmann et Frenkie de Jong pour permettre à leur entraîneur Ernesto Valverde de se ressaisir et d’attaquer la nouvelle campagne avec une rigueur et exigence nouvelles et un style probablement plus excitant. Ils espèrent également rapatrier Neymar au Camp Nou après deux ans passés au . Les négociations sont toujours en cours dans cette optique.

Tout le monde s'accordera à dire que le Barça est le grand favori à sa propre succession en Espagne, mais l’Atletico Madrid de Diego Simeone a également impressionné en pré-saison et le Real reste un concurrent dangereux, même s'il est en phase de reconstruction.

Les Blaugrana entament la nouvelle saison de championnat à vendredi à San Mames. Un test d'entrée pour Messi et ses coéquipiers. En attendant ce match de reprise, faisons une revue de l'effectif et aussi du dispositif tactique préférentiel de cette formation.

Gardiens

Marc-Andre ter Stegen est sans doute le meilleur gardien du monde - certainement parmi ceux qui jouent le mieux au ballon - et il n’y a aucun doute sur le fait qu’il soit le premier choix de Barcelone cette saison. Jasper Cillessen a rendu de bons services au club lorsqu'il a été aligné, mais il n'a pas pu faire oublier l'Allemand. Il a rejoint Valence cet été, tandis que Neto est arrivé dans lautre direction.

Le Brésilien, qui qui a subi une opération au poignet dernièrement, disputera les matches de la Copa del Rey, mais, à moins d’une blessure grave pour Ter Stegen, il ne devrait pas sortir du banc de touche durant la campagne Barcelone.

Ter Stegen a impressionné dès le premier jour et a encore épuré son jeu - malgré un style audacieux et impressionnant, il n'a pas peur de venir attirer les attaquants adverses en les amenant à faire le pressing quand il a le cuir dans ses pieds.

Défénseurs

Seul Gerard Piqué est assuré d'une place de titulaire en défense cette saison, et les trois autres accessits restent à distribuer.

Au début de la saison, il semble que Jordi Alba jouera sur le côté gauche et Nelson Semedo sera son pendant à droite, tandis que les deux Français Samuel Umtiti et Clement Lenglet vont se disputer une place dans l'axe à côté de Piqué.

Même s'il lui a fallu un peu de temps, Ernesto Valverde a fini par être convaincu par le latéral droit portugais Semedo.

Sergi Roberto ne part pas avec les faveurs pronostiques pour occuper le couloir droit, mais il peut toujours dépanner dans l'entrejeu en cas de défection majeure. A noter aussi que le Sénégalais Moussa Wague a été promu dans l'équipe première afin de rivaliser avec Semedo pour le poste d'arrière droit.

Lorsque la situation l'imposera, il ne serait donc pas étonnant de voir Valverde de remettre Sergi Roberto en défense, même si ça ne sera probablement qu'en cas de force majeure.

Umtiti et Lenglet ont beaucoup joué cote à cote durant la pré-saison mais Valverde a donné peu d’indices sur lequel des deux aura ses faveurs.

Junior Firpo a été arraché au Real Betis pour concurrencer Alba. Il commencera la saison en tant que remplaçant, mais il n'est pas exclu qu'il s'invite progressivement dans la rotation

Milieux de terrain

Barcelone a beaucoup trop de milieux de terrain et va passer les deux prochaines semaines à essayer de dégraisser.

Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arthur, Sergi Roberto et Carles Alena resteront au club, tandis que Valverde voudrait que Philippe Coutinho et Rafinha Alcantara partent. Arturo Vidal et Ivan Rakitic disposent également d'un bon de sortie.

De Jong a impressionné en pré-saison après sa venue en provenance de l' pour 75 millions d'euros et concurrencera Busquets pour le rôle de milieu récupérateur.

Cependant, le Néerlandais est également capable de jouer plus haut à l'une des deux positions de relayeur.

Alena espère avoir plus de temps de jeu cette année et s'est bien mis en évidence lors des tournées préparatoires du club en Asie et en Amérique. Arthur devrait confirmer et conserver une place dans l'équipe, tandis que Sergi Roberto aura enfin la chance de jouer régulièrement à sa position privilégiée.

Valverde a toujours eu comme habitude d'inclure un milieu plus agressif au sein de l'entrejeu - Rakitic ou Vidal ou anciennement Paulinho - mais cette année il semble plus vouloir jouer un style de jeu plus classique et plus en conformité avec ce que proposait le Barça avant sa venue..

Cela s'est reflété dans la victoire 4-0 d'avant saison sur Napoli, dans le Michigan, et que les supporters ont salué. C'est De Jong qui s'est distingué en milieu de terrain, devant Alena et Sergi Roberto.

Attaquants

Si Barcelone récupère Neymar, alors Valverde devra revoir ses plans, mais pour l’instant, l’entraîneur envisage quatre joueurs de qualité sur trois - et quelle que soit la combinaison choisie.

Le capitaine Lionel Messi parait intouchable. C'est donc la nouvelle recrue Griezmann, l'ailier virevoltant Ousmane Dembele et le finisseur Luis Suarez qui se disputeront les deux places restantes dans le trio d'attaque.

Bien qu’il soit sur le point de rater le premier match de la saison en raison d’une blessure au mollet, Messi restera toujours le premier nom qu'on cochera sur la feuille du match et sans la moindre hésitation.

Griezmann a inscrit son premier but à Barcelone lors de la victoire sur Napoli. En tant que recrue phare du club à 120 millions d’euros (107 M £ / 134 M $) cet été, il est prévu qu'il débute la plupart des matches.

Suarez, en théorie, devrait commencer à disparaître en raison de son âge - il aura 33 ans en janvier - mais, frais et bien préparé, l’Uruguayen reste l’un des meilleurs attaquants au monde.

Dembélé a connu deux saisons mitigées à Barcelone depuis son arrivée du en 2017, mais il est arrivé une semaine plus tôt pour commencer à s’entraîner cet été et semble enfin être sur la bonne voie. Quand le Français est à son meilleur, il est imprévisible et impossible à arrêter.

La tactique préférentielle du Barça cette saison