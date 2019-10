Sylvinho, Dubois… Les réactions après Leipzig-Lyon (0-2)

Lyon a validé mercredi son premier succès en Ligue des Champions. Une victoire bien savourée par le camp rhodanien.

L’Olympique Lyonnais n’a pas raté son voyage à Leipzig, ce mercredi pour le compte de la 2e journée de Ligue des Champions. Alors qu’ils restaient sur un décevant nul contre le Zénit dans cette compétition, les Gones ont réussi à dominer sans trop de peine la formation de Nagelsmann. Un succès qui fait beaucoup de bien à une équipe qui ne s’était plus imposée depuis le mois d’aout dernier. Au coup de sifflet final, c’est logiquement le soulagement qui prédominait.

Sylvinho (coach de sur RMC Sport1) : "Nous sommes heureux, contents du match et de performance. Ils méritaient cette victoire. C'est important pour le vestiaire. On a tout bien fait. On a respecté le match, c'était difficile mais les joueurs ont fait une excellente performance. Lorsqu'on joue bien, il faut marquer et c'est ce qu'on a fait. Et on a su souffrir aussi. C'est mon départ ? Moi, je ne joue pas. C'est le club tout entier qui est lancé. On fait de notre mieux."

Léo Dubois (défenseur de Lyon sur RMC2) : "Ce soir je suis heureux, on le mérite. On essaie de travailler tous les jours, on a vécu une phase difficile. On fait tout pour enrayer cette phase, on a gagné, c'est bien. C'était important de réunir tout le monde, je pense que ça s'est vu sur le terrain. On était présents mentalement, on est contents, on a gagné, on ne prend pas de but. On a un match important dimanche, j'espère qu'on va gagner. J'espère que c'est le début d'une nouvelle aventure. Pas d'enflammade, ce n'est qu'un match, il faut qu'on affiche cet état d'esprit en continu."

#RBLOL @Memphis : « On est très heureux d’avoir gagné ce soir. On avait manqué de chance sur les derniers matchs. On a montré notre vrai visage ce soir. Il faut continuer à travailler et répéter ce genre de performance. » pic.twitter.com/pVBf4KsOBG — Olympique Lyonnais (@OL) October 2, 2019

Martin Terrier (attaquant de l'OL sur OLWEB TV) : « C’est très important cette victoire. On a eu un peu de mal en première mi-temps. Le premier but nous a libéré. On va engranger de la confiance. On est très heureux ce soir. Très heureux de marquer ce premier but européen.»

Lucas Tousart (milieu de terrain de l'OL sur OLWEB TV) : « On est très heureux d’avoir cassé cette spirale négative. On a pris conscience des choses durant les 3 derniers jours. On a eu un peu de réussite, c’est important. Il faut continuer à travailler. »

Marcelo (défenseur de l'OL sur OLWEB TV) : « J’espère qu’on va continuer comme ça. On a été très solidaire ce soir. On a eu le bon état d’esprit. Il faut continuer dimanche avec le derby. »

