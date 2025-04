Suspense total entre Milan et l'Inter !

Ce mercredi soir, la demi-finale aller de la Coupe d'Italie entre le Milan et l'Inter a livré son verdict et les Rossoneri

Ce 4e affrontement entre Rossoneri et Nerazzurri cette saison, après ceux en Serie A et la finale de la Supercoupe d’Italie le 6 janvier promettait énormément avec un énorme enjeu au bout : une place en finale de la Coppa Italia. La première période a été animée.

Chaque équipe a eu de bonnes occasions d'ouvrir le score mais celui-ci restait vierge à la pause. Mike Maignan a d'ailleurs dû s'employer à différentes reprises pour sauver les siens. De l'autre côté du terrain, Martinez déviait du bout de son pied gauche en corner une frappe signée Rafael Leao.

Si la maîtrise collective semblait plus présente côté Inter, les Rossoneri espéraient pouvoir compter sur un Reijnders omniprésent à la passe et sur les inspirations de Leão pour faire basculer le match.

Les gardiens ayant brillé lors du premier acte, on en attendait plus des attaquants dans le second. Et Abraham conclut d'entrée de seconde période ! Le Milan bénéficie d'un contre favorable de Fofana près de la surface, qui aboutit dans les pieds de l'Anglais. Celui-ci se retourne et croise son tir du droit à ras de terre, hors de portée de Martinez.

A 20 minutes du terme, Calhanoglu égalise, L'Inter temporise près de la surface, jusqu'à trouver Barella, qui décale Correa. L'Argentin contrôle et se retourne pour donner en retrait à Calhanoglu. Sans contrôle, le Turc arme un tir rasant que Maignan ne peut qu'accompagner dans son but.

Le score restera nul. Le Milan a surpris l'Inter rapidement en seconde période mais l'égalisation de Calhanoglu a récompensé la domination globale des Nerazzurri, qui ont buté sur Maignan et n'ont toujours pas gagné contre leur rival cette saison. À la fin de ce derby plaisant, le suspens est total pour le retour.