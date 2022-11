Sur quelle chaine suivre Suède - Algérie ?

L’Algérie dispute ce samedi son deuxième match amical de la semaine. A Malmo, les Fennecs se mesurent à la Suède.

Trois jours après avoir partagé les honneurs avec le Mali à domicile (1-1), l’Algérie livre un deuxième match préparatoire ce samedi. Cette fois, les Fennecs se produisent à l’extérieur. Et pas n’importe où. Ils défient la Suède à Malmo dans un duel qui promet d’être très intéressant.

Un sérieux examen pour l’Algérie

La dernière fois que l’Algérie s’est rendue en Suède c’était en 1989. Elle avait alors perdu 2-0 sur un doublé du futur marseillais Klas Ingesson. C’était une toute autre époque. Il ne sera pas question de revanche ce samedi mais la sélection de Belmadi aura quand même à cœur de bien se comporter. Privée de Coupe du Monde, elle veut montrer qu’elle a le niveau pour rivaliser avec les meilleures équipes européennes.

Les Algériens se présenteront à ce match avec quelques absences (Hamache, Benayada, Ounas et Benrahma), mais ils disposent tout de même des armes nécessaires pour bien se comporter face à Isak et ses coéquipiers. Les cadres de l’équipe que sont Slimani, Mahrez, Atal et cie seront tous là.

L’Algérie est motivée, mais la Suède l’est tout autant. Tout comme leurs futurs adversaires, les Scandinaves ne sont pas conviés pour la grand-messe internationale. Néanmoins, ils ne sont pas démobilisés pour autant. Leur récent succès contre le Mexique (2-1) prouve qu’ils veulent finir l’année en beauté. Une victoire contre l’Algérie devant leur public les contenterait à coup sûr.

La compo probable de l’Algérie :

M’Bolhi ; Atal, Touba, Tougai, Bensebaini ; Bennacer, Bentaleb, Boudaoui; Belaili, Mahrez, Slimani.

Sur quelle chaine suivre le match Suède - Algérie ?

La rencontre entre la Suède et l’Algérie sera diffusée sur la chaine L’Equipe à partir de 20h30. En Algérie, ce sont les chaines Canal Algérie et TV 6 qui retransmettront la rencontre.

Le streaming du match

Pour voir le match streaming, il vous suffit de connecter à l’Equipe Live, ou alors se connecter à n’importe quel serveur IPTV pour regarder la partie sur l’une des chaines algériennes mentionnées ci-dessus.