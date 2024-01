Sur quelle chaine française suivre la Coupe d’Asie des Nations ?

La Coupe d’Asie des Nations 2024 démarre ce vendredi au Qatar. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur cette compétition.

La Coupe d'Asie 2024 démarre ce vendredi, un jour avant la CAN. La phase de groupes (six groupes) débute donc ce 12 janvier au Qatar et se poursuit jusqu'à la finale le 10 février. Le match d’ouverture oppose le pays hôte au Liban, ce vendredi à partir de 17h française.

Les meilleures nations asiatiques se retrouvent donc pour la grand-messe continentale. Pour la deuxième fois, 24 nations sont présentes. Elles se sont qualifiées au prix d’un bon parcours en qualifications.

Quels sont les différents groupes de la Coupe d’Asie ?

Groupe A : Qatar, Chine, Tadjikistan, Liban

Groupe B : Australie, Ouzbékistan, Syrie, Inde

Groupe C : Iran, Émirats arabes unis, Hong Kong, Palestine

Groupe D : Japon, Indonésie, Irak, Vietnam

Groupe E : Corée du Sud, Malaisie, Jordanie, Bahreïn

Groupe F : Arabie saoudite, Thaïlande, Kirghizistan, Oman

A quand remonte la première Coupe d’Asie des Nations ?

Seule la Copa America est plus ancienne en ce qui concerne les championnats continentaux de football, la première Coupe d'Asie remontant à 1956. Le premier vainqueur de la compétition a été la Corée du Sud, qui s'est imposée à Hong Kong, hôte du premier trophée de l'histoire.

Quelle nation est la plus titrée en Coupe d'Asie ?

Le Japon est l'équipe qui a été le plus souvent sacré en Coupe d'Asie, avec quatre titres au fil des ans, dont le dernier en 2011. Le Qatar est l'actuel détenteur du trophée, qu'il remportera pour la première fois en 2019, tandis que l'Arabie saoudite l'a remporté à trois reprises, de même que l'Iran. La Corée du Sud, elle, a triomphé deux fois.

Les chaines TV qui diffusent la Coupe d’Asie des Nations

Malheureusement, aucune chaine française n’a acquis les droits de diffusion de la Coupe d’Asie des Nations 2023. Ce n’est pas une première, car ce tournoi n’est pas très prisé en Hexagone. Pour suivre la compétition, il vous faudra donc passer sur les chaines étrangères. BeIn Sports MENA retransmettra l’épreuve, tout comme la chaine qatarie d’Al Kass. En Europe, Sport TV Portugal, Sportdigital TV (Allemagne) et Spor Smart ont aussi acquis les droits de retransmission.

Quelle diffusion streaming pour la Coupe d’Asie ?

Pour suivre la compétition en streaming, il y a l’option du Service Shahid, mais qui n’est disponible qu’en région MENA. Idem pour le TOD (de BeIn Sports Mena). Autrement, vous pouvez vous connecter sur un service IPTV et profiter de la compétition sur l’une des chaines mentionnées ci-dessus.